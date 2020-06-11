Эксперты рассказали, какую температуру следует выставлять на кондиционерах при жаре

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COVID-2019 в Казахстане
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67 - летальных случаев
209(+1) - в Костанайской области
Специалисты МЧС при жаре не советуют выставлять на кондиционерах температуру меньше 23-25 градусов, а также пить очень холодные напитки, сообщает ТАСС.
Следует выставлять на кондиционерах температуру не менее 23-25 градусов, не находиться в помещениях с кондиционерами во влажной одежде, — говорится в рекомендациях.
Кроме того, в МЧС во время жары советуют выпивать не менее 2-2,5 л жидкости в сутки. Это может быть чай, минеральная столовая негазированная вода, подсоленная вода, прохладные напитки.
«При этом не стоит употреблять очень холодные напитки», — отмечают специалисты.
В рекомендациях также говорится, что во время жары лучше чаще бывать в помещении, ежедневно проводить дома влажную уборку, а также наглухо закрывать двери. Вместе с тем, стоит меньше курить. Спастись от жары также помогут влажные обтирания или прохладный душ, но с температурой воды не ниже 30 градусов.