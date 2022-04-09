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Эксперты рассказали, сколько будет стоить доллар через год

tengrinews.kz

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Аналитический центр АО «Ассоциации финансистов Казахстана» провёл опрос профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в апреле 2022 года, сообщает пресс-служба АФК.

В исследовании изучено мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений.

Респонденты отвечали на вопросы, касающиеся прогнозов по следующим ключевым индикаторам:

  • стоимость нефти марки Brent;
  • стоимость доллара США против российского рубля;
  • стоимость доллара США против казахстанского тенге;
  • инфляция;
  • ВВП;
  • базовая ставка НБРК.

«На фоне сохраняющейся геополитической напряжённости, усиления волатильности на мировых рынках, глобального выхода инвесторов из активов развивающихся стран в свете ужесточения монетарной политики Федрезервом ожидания экспертов по курсу нацвалюты остаются умеренно негативными», – говорится в исследовании.

Участники опроса прогнозируют, что к началу мая 2022 года курс составит 472,9 тенге за доллар, а через год вырастет до 483 тенге за доллар. Принимая во внимание как растущий спрос на нефть, так и меры США, стран-членов МЭА и ОПЕК+ по обеспечению дополнительного предложения на рынке энергоресурсов, ожидания по ценам на нефть сохранились вблизи их текущих значений и составили 105,3 доллара за баррель.

«На фоне роста наблюдаемой инфляции внутри страны (до 12,0% в марте) и у основных торговых партнёров, средняя оценка ожидаемой через год инфляции увеличилась до 9,4% (8,3% ранее). Реализация заявленных антиинфляционных мер может позволить вернуть инфляцию в прогнозируемый диапазон 8-10% через год», – сообщили в АФК.

После повышения базовой ставки сразу до 13,5% в феврале и сохранении её на этом же уровне в марте, большинство экспертов (65%) ожидают сохранения денежно-кредитных условий. 29% опрошенных прогнозирует дальнейшее повышение базовой ставки до 14,0%, 6% респондентов – её снижение.

Ускорение роста мировой инфляции, сбои в поставках энергоресурсов и более высокие процентные ставки могут замедлить экономический рост в 2022 году, отмечается в исследовании.

«Отметим, что по оценке Fitch, рост мировой экономики составит 3,5% против предыдущего прогноза в 4,2%. Прогноз роста ВВП Казахстана в рамках уточнения ПСЭР на 2022 год также был понижен до 2,1% с 3,9%. На этом фоне ожидания экспертов по росту ВВП нашей страны через год снизились до 3,1% с 3,4% ранее», – считают специалисты.

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