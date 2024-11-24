Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.

Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.

В ноябре т.г. обновлены сценарные условия по цене нефти на 2025 и 2026 годы. По медианным оценкам в 2025 году цена на нефть марки Brent составит 76,5 долл. США за баррель (ранее — 75,0 долл. США за баррель). Прогноз на 2026 год снижен до 74,0 долл. США за баррель. Ожидания на 2024 год сложились на уровне 80,4 долл. США за баррель.

Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 год скорректированы вверх — с 4% до 4,2%. Ожидания респондентов на 2025 год снижены с 5% до 4,7%. Прогноз на 2026 год остался без изменений на уровне 4,5%.

Аналитики ухудшили прогнозы инфляции на 2025 год с 6,7% до 6,9%. На 2024 и 2026 годы ожидания остались прежними — на уровне 8,4% и 6,0%, соответственно.

Прогнозы базовой ставки на 2025 пересмотрены в сторону повышения — с 12,0% до 12,5%, отражая изменения в инфляционных ожиданиях аналитиков. Оценки на 2026 год скорректированы с 10,1% до 10,3%. Медианные значения прогнозов на 2024 год сохранены на уровне 14,6%.

В опросе приняли участие 13 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

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