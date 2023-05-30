Экстремальная засуха грозит северным регионам Казахстана

Сильную засуху прогнозирует фермерам сразу нескольких областей Казахстана эксперт в сфере сельского хозяйства Кайрат Султанбеков, опираясь на данные сервиса Windi. В подтверждение своих слов специалист демонстрирует карту поверхностного слоя почвы, передает press.kz

Она вся окрашена в алый и бордовый цвета, что ничего хорошего для отечественных сельхозтоваропроизводителей не предвещает.

Аномалия влажности минус 18 миллиметров. И это только на поверхностном, пахотном слое. Если идем на 100 сантиметров, то у нас тут уже 23-33 миллиметров недостаток влаги. Это может очень сильно повлиять на первые всходы, а в дальнейшем и на весь урожай, — предупреждает эксперт.

В список особо засушливых регионов попали Костанайская, особенно, северная ее часть, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Восточно-Казахстанская области.

Особенно с большими проблемами в плане урожая могут столкнуться фермеры из Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

Если мы включим режим интенсивных засух, то видим, что уже сейчас под экстремальной засухой находятся несколько районов в Северо-Казахстанской области и Костанайская область, — констатирует Кайрат Султанбеков.

Чтобы минимизировать последствия предстоящей засухи, Кайрат Султбанбеков рекомендует фермерам проводить посевную с дисками, чтобы влага из почвы испарялась как можно меньше.

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