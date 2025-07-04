В первом квартале текущего года в стране числилось 160,4 тыс. домашних хозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума — на 0,1% меньше, чем годом ранее. В них проживало 924,4 тыс. человек против 928,1 тыс. годом ранее. Их численность за год сократилась на 0,4%, сообщает finprom.kz

В региональном разрезе больше всего семей с доходами ниже прожиточного минимума проживают в Туркестанской области — 21,9 тыс., что на 6,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. На втором и третьем местах расположились Алматы (17,1 тыс. семей) и Жамбылская область (10,6 тыс. семей). Меньше всего таких семей проживает в Улытауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях — 2,2 тыс., 3 тыс. и 5,1 тыс. соответственно.

Если же говорить не про количество семей, а про численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, то больше всего таких граждан проживает в Туркестанской области, Алматы и Жамбылской области. А вот меньше всего казахстанцев с такими низкими доходами живет в Улытауской, Северо-Казахстанской и Атырауской областях.

Стоит отметить, что, помимо населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в Казахстане 3 тыс. семей имеют доход ниже стоимости продовольственной корзины — и таких сразу на 14,5% больше, чем годом ранее. Численность проживающих в таких бедных семьях граждан выросла на 7,7% и достигла 16,4 тыс. человек.

Семьи с такими низкими доходами проживают всего в шести регионах страны. Наибольшая из численность насчитывается в Карагандинской области — 898 семей с населением 6,3 тыс. человек. Далее следуют Шымкент — 752 семьи и 3 тыс. человек, и Жетысуская область — 469 семей с 2,3 тыс. человек. Помимо этих регионов, семьи с доходами ниже стоимости продовольственной корзины также проживают в Акмолинской, Абайской и Улытауской областях.

Примечательный факт: наибольшая численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума проживает в семьях из пяти и более человек — 788,1 тыс. человек, практически столько же, сколько и годом ранее (снижение всего на 1%). Кроме того, 86,5 тыс. человек проживают в семьях из четырёх человек, 40,4 тыс. — из трёх человек, 7 тыс. — из двух, и 2,4 тыс. человек — в семьях из одного человека.

Что касается семей с экстремально низких доходом менее стоимости продовольственной корзины, то здесь 11,6 тыс. человек проживают в домохозяйствах из пяти и более человек, ещё 4,9 тыс. — в домохозяйствах из четырёх человек.

По данным Our World in Data, Казахстан, по крайней мере исходя из официальной статистики, относится к странам с минимальной долей населения, проживающего в крайней нищете* — всего 0,02%. Свою позицию наша страна разделила с Албанией, Финляндией и Тонга.

Ещё более позитивный показатель зафиксирован на Кипре, в России и в Таиланде — по 0,01% в каждой из стран. Конечно, здесь опять стоит напомнить про официальную статистику и ее особенности в этих странах.

Среди стран СНГ низкая доля населения, живущего в крайней нищете, также отмечена в Украине** — 0,03%. Наибольшие значения среди стран СНГ зафиксированы в Узбекистане — 2,25%, Армении — 0,78% и Кыргызстане — 0,31%.

Самые высокие мировые показатели — у Демократической Республики Конго (78,94%), Мозамбик (74,53%), Малави (70,06%), Центральноафриканской Республики (65,67%) и Замбии (64,35%). Что ж, здесь по крайней мере статистике проще поверить.

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