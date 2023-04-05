Экстренная вакцинация, допуск в детсады, контроль. Постановление подписал главный санврач Костанайской области

Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори в Костанайской области.

Я, Главный Государственный санитарный врач Костанайской области Даулетбаев Е.А. (далее — ГГСВр КО), на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 38, пункта 1 статьи 102 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360 — VI ЗРК, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам» от 24 сентября 2020 года № 612, согласно требований Приказа Министра здравоохранения РК от 2 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий в отношении больных инфекционными заболеваниями, против которых проводятся профилактические прививки» (далее –Приказ № ҚР ДСМ-13), Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении правил допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, и порогового уровня коллективного иммунитета» от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-289/2020, Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан « Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59, руководствуясь Постановлением Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан «Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори в Республике Казахстан» №1 от 14 марта 2023 года, в целях недопущения роста, предупреждения распространения заболеваемости корью и возникновения вспышечной заболеваемости среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям управлений санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов Костанайской области обеспечить:

1) проведение еженедельного эпидемиологического мониторинга за заболеваемостью корью для учета, анализа заболеваемости лиц по привитости, возрастам с нарастающим итогом и обеспечения лабораторных исследований;

2) передачу внеочередной информации ГГСВр КО, а при его отсутствии- заместителю ГГСВр КО о регистрации случаев кори в течение 3 часов;

3) эпидемиологическое расследование каждого случая кори и эпидемиологическое обследование очагов инфекции с целью установления их границ, выявления источника инфекции, контактных лиц с установлением сведений о полученных профилактических прививках против кори;

4) контроль за сбором материала от больных с подозрением на корь на исследование и доставку в вирусологическую лабораторию филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» по Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан(далее – филиал РГП на ПХВ «НЦЭ»);

5) контроль за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по кори;

6) усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по профилактикевакциноуправляемых инфекций и последствий отказов от иммунизации;

2. Управлению здравоохранения Костанайской области обеспечить:

1) сбор образцов от больных с подозрением на корь(сыворотки крови и пробы мочи) с доставкой материалов на исследование в вирусологическую лабораторию филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» поКостанайской области в соответствии с требованиями Приказа № ҚР ДСМ-13;

2) проведение экстренной вакцинации контактных лиц до 30 лет не позднее 72 часов с момента последнего контакта с больным корью после получения информированного согласия, включая иностранных граждан;

3) ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 21 суток, с момента выявления последнего случая заболевания;

4) проведение анализа привитости лиц до 30 лет против кори по области, обратив особое внимание на территории с низким охватом вакцинацией, с труднодоступными группами населения и повышенном числом мигрантов, незарегистрированными лицами, при выявлении среди граждан Республики Казахстан лиц, не привитых и без данных о привитости против кори, принять меры по их однократной иммунизации после получения информированного согласия;

5) организацию вакцинации медицинских работников до 55 лет, ранее не привитых против кори, после получения информированного согласия;

6) разработку и утверждение совместного плана с организациями здравоохранения на подконтрольной территории по профилактике заболеваемости корью и последствий отказов от иммунизации;

7) усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по профилактикевакциноуправляемых инфекций и последствий отказов от иммунизации.

3. Филиалу РГП на ПХВ НЦЭ по Костанайской области обеспечить:

1) готовность вирусологических лабораторий области к исследованию материалов от кори;

2) постоянный запас диагностических препаратов и доставку материалов от больных в Национальную референс-лабораторию по контролю за вирусными инфекциями;

3) доставку образцов на ретестирование при регистрации подозрительных случаев кори и краснухи с регионов в Национальную референс-лабораторию по контролю за вирусными инфекциями в соответствии с Приказом № ҚР ДСМ-13.

4. Управлению образования Костанайской области, руководителям об ъ ектов воспитания и образования обеспечить:

1) допуск к посещению дошкольных организаций детей, не получивших плановые профилактические прививки по причине наличия постоянных медицинских противопоказаний или иных причин с учетом достижения порогового уровня коллективного иммунитета в группах, классах (за исключением групп коррекционного типа);

2) допуск в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки при составлении их доли в группах не более 10%;

3) пороговый уровень охвата детей плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета в группах дошкольных организаций на уровне не менее 90% от общего количества детей в группе;

4) проведение медицинским работником утреннего фильтра (прием) детей и контроль наличия симптомовострых респираторных инфекции среди сотрудников детского сада и детей. Не допускать детей и сотрудников с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подпис а ния.

Главный государственный санитарный

врач Костанайской области Е. Даулетбаев

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