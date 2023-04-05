USD 449.39
EUR 491.23
RUB 5.66
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Экстренная вакцинация, допуск в детсады, контроль. Постановление подписал главный санврач…

Экстренная вакцинация, допуск в детсады, контроль. Постановление подписал главный санврач Костанайской области

Фото из открытых источников

Об организации  и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори  в Костанайской области. 

Я, Главный Государственный санитарный врач  Костанайской области Даулетбаев Е.А. (далее — ГГСВр КО), на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 38, пункта 1 статьи 102  Кодекса  Республики  Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360 — VI ЗРК, в соответствии с Постановлением  Правительства  Республики  Казахстан «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам» от 24 сентября 2020 года  № 612, согласно требований Приказа Министра здравоохранения РК от 2 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий в отношении больных инфекционными заболеваниями, против которых проводятся профилактические прививки» (далее –Приказ № ҚР ДСМ-13), Приказа Министра здравоохранения Республики  Казахстан «Об утверждении  правил допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, и порогового уровня коллективного иммунитета» от 20 декабря 2020 года  № ҚР ДСМ-289/2020, Приказа Министра здравоохранения Республики  Казахстан « Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка»  от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59,  руководствуясь Постановлением  Главного Государственного  санитарного  врача  Республики  Казахстан «Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори в Республике  Казахстан» №1 от 14 марта 2023 года, в целях недопущения роста, предупреждения распространения заболеваемости корью и возникновения вспышечной  заболеваемости среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям управлений санитарно-эпидемиологического контроля городов  и районов Костанайской области обеспечить:

1) проведение еженедельного эпидемиологического мониторинга за заболеваемостью корью для учета, анализа заболеваемости лиц по привитости, возрастам с нарастающим итогом и обеспечения лабораторных исследований;

2) передачу внеочередной информации ГГСВр КО, а при его отсутствии- заместителю ГГСВр КО о регистрации  случаев кори в течение 3 часов;

3) эпидемиологическое расследование каждого случая кори и эпидемиологическое обследование очагов инфекции с целью установления их границ, выявления источника инфекции, контактных лиц с установлением сведений о полученных профилактических прививках против кори;

4) контроль за сбором материала от больных с подозрением на корь на исследование и доставку в вирусологическую лабораторию филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» по Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан(далее – филиал РГП на ПХВ «НЦЭ»);

5) контроль за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по кори;

6) усилить информационно-разъяснительную работу среди населения  по профилактикевакциноуправляемых инфекций и последствий отказов от иммунизации;

2. Управлению здравоохранения Костанайской области обеспечить:

1) сбор образцов от больных с подозрением на корь(сыворотки крови и пробы мочи) с доставкой материалов на исследование  в вирусологическую лабораторию филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» поКостанайской области в соответствии с требованиями Приказа № ҚР ДСМ-13;

2) проведение экстренной вакцинации контактных лиц до 30 лет не позднее 72 часов с момента последнего контакта с больным корью после получения информированного согласия, включая иностранных граждан;

3) ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 21 суток, с момента выявления последнего случая заболевания;

4) проведение анализа привитости лиц до 30 лет против кори по области, обратив особое внимание на территории с низким охватом вакцинацией, с труднодоступными группами населения и повышенном числом мигрантов, незарегистрированными лицами, при выявлении среди граждан Республики Казахстан лиц, не привитых и без данных о привитости против кори, принять меры по их однократной иммунизации после получения информированного согласия;

5) организацию вакцинации медицинских работников до 55 лет, ранее не привитых против кори, после получения информированного согласия;

6) разработку и утверждение совместного плана с организациями здравоохранения на подконтрольной территории по профилактике заболеваемости корью и последствий отказов от иммунизации;

7) усилить информационно-разъяснительную работу среди населения  по профилактикевакциноуправляемых инфекций и последствий отказов от иммунизации.

3. Филиалу РГП на ПХВ НЦЭ по Костанайской области обеспечить:

1) готовность вирусологических лабораторий области к исследованию материалов от кори;

2) постоянный запас диагностических препаратов и доставку материалов от больных в Национальную референс-лабораторию по контролю за вирусными инфекциями;

3) доставку образцов на ретестирование при регистрации подозрительных случаев кори и краснухи с регионов в Национальную референс-лабораторию по контролю за вирусными инфекциями в соответствии с Приказом № ҚР ДСМ-13.

4. Управлению образования Костанайской области, руководителям объектов воспитания и образования обеспечить:

1) допуск к посещению дошкольных организаций детей, не получивших плановые профилактические прививки по причине наличия постоянных медицинских противопоказаний или иных причин с учетом достижения порогового уровня коллективного иммунитета в группах, классах (за исключением групп коррекционного типа);

2) допуск в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки при составлении их доли в группах не более 10%;

3) пороговый уровень охвата детей плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета в группах дошкольных организаций на уровне не менее 90% от общего количества детей в группе;

4)  проведение медицинским работником утреннего фильтра (прием) детей и контроль наличия симптомовострых респираторных инфекции среди сотрудников детского сада и детей. Не допускать детей и сотрудников с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Главный государственный санитарный

врач Костанайской области                                                         Е. Даулетбаев

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Жаналыктар — 4.04.23