Экстренную детскую стоматологическую помощь можно получить в выходные

С целью оказания экстренной детской стоматологической помощи в выходные дни приказом УЗ определены лечебные организации оказывающие экстренную стоматологическую помощь в следующем порядке (часы приема с 10.00 час. до 15.00 час.):
КГП «Костанайская областная детская больница» — каждая суббота;
КГП «Поликлиника 1» г. Костанай — 1 воскресенье месяца;
КГП «Поликлиника 2 г. Костанай- 2 воскресенье месяца;
КГП » Поликлиника 3 г. Костанай — 3 воскресенье месяца;
КГП «Поликлиника 4 г. Костанай — 4 воскресенье месяца.
Районные больницы обеспечат дежурство стоматологической бригадой.