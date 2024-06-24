Экстренные роды на дому пришлось самостоятельно принимать фельдшеру в Костанае

Экстренные роды на дому сегодня в Костанае пришлось самостоятельно принимать фельдшеру Камиле Жаугаштиновой.

В семье костанайцев Абдиназаровых, на свет появился второй ребенок.

Приехав на вызов, фельдшер провела осмотр, оценила ситуацию. Понимая, что пациентка находится в потужном периоде родов и до перинатального центра они доехать не успеют, приняла роды самостоятельно.

Благодаря профессионализму фельдшера и активному, сознательному участию обоих родителей, на свет появился здоровый мальчик.

После родов маму вместе с новорожденным бригада скорой доставила в перинатальный центр областной больницы, для обследований и наблюдений. В данный момент мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно.

«У меня начались схватки, думала что ложные так, как ходить ещё должна была две недели. Вызвали скорую помощь. Приехала бригада очень быстро. Зашла девушка, молоденькая. Я понимаю, что я не дойду до машины — вспоминает молодая мама Карина. Девушка большая молодец, не растерялась. В ее глазах вообще не было страха, а наоборот радость, спокойствие, собранность и контроль. Я доверилась ей и все прошло замечательно. Мой муж помогал ей и мне. Фельдшер просто умница. К тому же, когда сын родился, она призналась, что давно мечтает принять роды на выезде бригады. Желаем ей больших успехов в работе. И хочу сказать ей огромное спасибо за сына. Надеюсь ее найти, встретить и поблагодарить лично! Сынок родился здоровым», — сказала Карина.

Сама фельдшер Камиля, признается, что в их профессии волноваться не успевают.

«Я просто делала свою работу, — скромничает Камиля. Хотя, конечно, трепетная ситуация. Я очень рада, что все прошло благополучно. Это действительно счастье держать в руках новую жизнь. От всей души желаю малышу и маме крепкого здоровья, скорейшего восстановления», — выразила радость фельдшер.

Всего, с начала года фельдшеры областной станции скорой помощи приняли 10 родов на дому.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.