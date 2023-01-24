Экзамен на знание казахского языка введут в школах Казахстана

В казахстанских школах некоторые классы будут сдавать экзамены на знание казахского языка, передает Tengrinews.kz.

Проект приказа Министерства просвещения вынесли на публичное обсуждение, которое продлится до 3 февраля.

«С 2023-2024 учебного года вводится экзамен по предмету «Казахский язык» в школах с казахским языком обучения и по предмету «Казахский язык и литература» в школах с неказахским языком обучения при завершении академического года на уровне основного среднего (5-8-е классы), общего среднего (10-й класс) образования», — говорится в проекте приказа.

Как говорится в пояснении, новшество вводится для исполнения постановления правительства «Об утверждении Государственной программы по реализации языковой политики на 2020-2025 годы» в целях повышения статуса государственного языка.

Кроме того, с целью создания комфортных условий для претендентов на получение аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі» с учетом обращений родителей и обучающихся норма о проведении итоговой аттестации по предмету «Алгебра и начала анализа» на базе филиалов АОО «НИШ» этим приказом будет исключена из правил

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