Экзамен на знание казахского языка введут в школах Казахстана

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В казахстанских школах некоторые классы будут сдавать экзамены на знание казахского языка, передает Tengrinews.kz.
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Проект приказа Министерства просвещения вынесли на публичное обсуждение, которое продлится до 3 февраля.
«С 2023-2024 учебного года вводится экзамен по предмету «Казахский язык» в школах с казахским языком обучения и по предмету «Казахский язык и литература» в школах с неказахским языком обучения при завершении академического года на уровне основного среднего (5-8-е классы), общего среднего (10-й класс) образования», — говорится в проекте приказа.
Кроме того, с целью создания комфортных условий для претендентов на получение аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі» с учетом обращений родителей и обучающихся норма о проведении итоговой аттестации по предмету «Алгебра и начала анализа» на базе филиалов АОО «НИШ» этим приказом будет исключена из правил