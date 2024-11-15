Экзамен усложнят: новые технологии и штрафы для казахстанских водителей

— Сегодня, 09:18
В Казахстане планируют изменить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав. Теперь количество попыток станет неограниченным, однако сдавать экзамен можно будет на платной основе с интервалом не менее 10 календарных дней между попытками, сообщает zakon.kz

Пилотный проект и новые технологии

Инициативу обсудили на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра цифрового развития Жаслана Мадиева.

Одним из ключевых нововведений станет запуск пилотного проекта в Астане на базе Национального центра тестирования. Там протестируют технологии, направленные на обеспечение прозрачности и честности при сдаче теоретического экзамена.

Искусственный интеллект на экзаменах

В процессе сдачи экзаменов планируется активно внедрять технологии искусственного интеллекта. В частности, речь идёт о применении дополненной реальности при теоретическом тестировании и систем компьютерного зрения для контроля практического экзамена.

Усиление безопасности

Отдельное внимание уделяется защите цифровых систем. Сервисы, связанные с получением водительских удостоверений, могут включить в перечень критически важных объектов информатизации. Это позволит ужесточить ответственность за вмешательство, вплоть до уголовной.

Ответственность за нарушения

Вводятся и дополнительные меры ответственности. Наказание будет предусмотрено как для сдающих экзамен, так и для тех, кто помогает получить права незаконно.

Речь идёт о случаях использования запрещённых устройств — микронаушников, скрытых камер и средств связи. За такие нарушения может последовать дисквалификация от сдачи теоретического экзамена сроком до одного года.

Контроль за автошколами

Также ужесточаются требования к автошколам. При оценке их работы будут учитывать качество подготовки водителей и отзывы граждан. Планируется введение лицензирования, а в случае низких показателей — отзыв лицензии.

В правительстве отмечают, что все меры направлены на повышение качества подготовки водителей и снижение коррупционных рисков.



