Электричество будет дорожать в Казахстане

В Казахстане до 2031 года откажутся от разделения тарифов на электроснабжение по группам потребления. В министерстве национальной экономики рассказали LS, в каких регионах выровняют цены первыми.

Согласно плану-графику по постепенному отказу от перекрестного субсидирования, единый тариф в Алматы, Алматинской и Кызылординской областях необходимо ввести до 2027 года. Область Ұлытау перейдет на общую стоимость до 2028 года. Остальные регионы откажутся от трех групп потребления до 2029 года.

Это делается для приравнивания к единому знаменателю в 2031 году. Таким образом, цены для физических лиц, у которых сейчас тарифы ниже себестоимости, будут расти. Такое решение, по информации ведомства, снизит нагрузку на бизнес и бюджетные организации. В результате данная мера повлияет на благосостояние конечного потребителя, замедлит рост инфляции. Помимо этого, будет развиваться социальная поддержка, увеличатся бюджетные ассигнования. Также в министерстве надеются, что данная мера стимулирует к рациональному потреблению ресурсов.

В себестоимости продолжат учитывать такие факторы, как повышение цен на материалы и сырье в нерегулируемых отраслях экономики. Для потребителя тариф формируется из отпускной стоимости энергопроизводящих организаций (61% конечной цены), оплаты услуг передачи электричества (35%) и снабженческой надбавки энергоснабжающей компании (4%).

Помимо роста предельных цен и других традиционных факторов, на сегодня стоимость растет в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», которая предусматривает снижение износа в электросетях, увеличение зарплаты работников отрасли и т.д., заметили в Миннацэкономики. Также учитывается социально-экономическая ситуация каждого региона.

«Изменение тарифов и цен на регулируемые коммунальные услуги, в том числе на услуги электроснабжения для населения, будет происходит в рамках инфляционного коридора, устанавливаемого на каждый год, а также согласно утвержденным показателям, указанным в плане», – заверили в МНЭ

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