Электричество начнут отключать у костанайцев

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-форфайт» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 3 по 7 июня.

с 3 по 7 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Сьянова 138-196,192/1, ул. Шипина 1/1-36, ул. Набережная 114-196, 163/1-163/17, 143/1-143/12, ул. Рабочая 2-12, пр. Н.Назарбаева 3-25, ул. Каирбекова 194-202. Светофор: ул. Каирбекова –пр. Н.Назарбаева

3 июня 10:00 до 18:00 — ТОО «София – 2011», магазин «Маркет-Сити», «Бек», «Саламат», парикмахерская «Орхидея».

Частный сектор: ул. Баймагамбетова 10-28.

5 июня 10:00 до 18:00 — мини-маркет «Болашак», аптека «Биосфера», парикмахерская «Имидж», КФ ТОО «Мырза-Хан».

Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 3,3д,3а,3/5, ул. Садовая 71а,73,75/10. Частный сектор: ул. ул. Садовая 18а, 16/1,14/1, 15а, 13, 75/2, ул. Зеленая 11а,13,15/1,17/1.

6 июня 10:00 до 18:00 — школа № 15. Частный сектор: ул. Чекмарева 48а/1-48а/4, северо-запад кв. 45,48а,49,54,55, 64,65,66,

7 июня 10:00 до 18:00 — Частный сектор: северо – запад кв. 56,57,58,67,68,69,70, ул. Чекмарева 67/10-67/18, 69/10-69/17,75/11-75/14.

8 июня 10:00 до 18:00 — департамент статистики, департамент юстиции, ТД «Азия», ТД «Кода», магазин «Нур», «Уютный дом», « Мясное ассорти», «Балапан», «Пивовар», ИП Мельник, парикмахерская «Ситистайл».

Спальный сектор: ул. Майлина 17,19,19/1,21, ул. Дзержинского 14,14а,16, ул. Толстого 120,127.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.