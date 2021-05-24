Электричество отключат в Костанае

Плат работ костанайской горэлектросети с 24 по 28 мая с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

С 24 по 28 мая 2021 года с 10:00 до 17:30 — частный сектор: ул. Хакимжановой 40-136, пр. Рудненский 23/1-23/12, пр. Соколовского 42/1-42/14, 50/1-50/12, 18/2-18/16, ул. Рудненская 23-37, ул. Комарова 101-113, ул. Джангильдина 36-54, ул. Панфилова 1-18.

25 и 26 мая 2021 года с 10:00 до 18:00 — клиника «Мариям», Медицинский колледж, салон цветов, бистро «Элиза», детский сад №Ак-Ерке», магазин «Метелица».

Спальный корпус: ул. Гоголя 92,96, ул. Толстого 69, ул. Баймагамбетова 183.

24 мая 2021 года с 10:00 до 15:00 — частный сектор: пр. Ген. Арыстанбекова 8-26, 5/1,5/52,5/7,15/2,17/1,21/1,11/1,21/2, сауна «Дарай».

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