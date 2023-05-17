Электричество сегодня будут отключать в Костанае

План работ ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 17 по 20 мая с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

17 мая с 15:00 до 17:30 — Благоустроенный сектор: пр.Аль-Фараби 130-138. ул. Железнодорожная 1,3 Тауелсыздык 155, 159, 163. ул. Урицкого 3

17 мая с 10:00 до 14:00 — Частный сектор: пр. Абая 229-314. ул. 5Апреля 186-212, 217-237. ул. Рабочая 30-44.

ул. Каирбекова 181-195, 203-229, 229А. ул. Шипина 29, 31, 31/1-31/12, 46/2-46/10.

17 мая с 10:00 до 11:00 и 18 мая с 13:30 до 15:00 — Северная промзона район Федоровской трассы

18 мая с 10:00 до 20:00 — Частный сектор: ул. Шевченко 39А, 41, 116-120, 207А. пр. Шевченко 122/1-122/16.

ул. Баймагомбетова 178-186, 184/1-184/11, 233-249, 203, 205А, 207-231.

ул. Козыбаева 148-164, 131-151, ул. Амангельды 104-106, 112-120, 122А, 96А СЭС.

ул. Байтурсынова 114, 95/2 Детсад. ул. Победы 60, 64, 93А, 125-141,

ул. Победы 66 маг. Пента. ул. Победы 62 Станция скорой помощи.

Светофор ул.Баймагомбетова –Победы, Баймагомбетова-Амангельды, Баймагомбетова-Пушкина, Баймагомбетова -Тауелсыздык

19 мая с 10:00 до 20:00 — Промзона район Аэропорта: Агромельпром, ИП Казиева, ТОО Строитель, База IV

с 17 по 20 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Чернышевского 103, 106, 109/1, 111. ул. Лесная 10 -20.

ул. Ленинградская 54 -70, 58/1 -58/10. ул. Западная 7 -17, 3, 3/1,5, 5А, 8, 7 -17, 16-26.

ул. Плеханова 69 -75, 81, 100 -110, 98/3 -98/11. ул. Трудовая 1/1 -1/5, 3 -16.

20 мая с 10:00 до 18:00 — Благоустроенный сектор: ул. Лермонтова 10, 14, 14/1, 18. пр. Абая 305.

ул. Алтынсарина 230

Частный сектор: пр. Абая 283-303. ул. Заводская 2-6, 1-11

ул. 3пр Лермонтова 5-13, 2-14. ул. 4пр Лермонтова 1-11, 4-14,20

ул. 5пр Лермонтова 1А, 1-11, 4-12. ул. 6пр Лермонтова 2-12, 1/1, 3, 15, 17, 17/1, 17/3

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