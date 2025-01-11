В Казахстане планируют повысить предельные тарифы на электричество для энергопроизводящих организаций, передает LS.

Согласно проекту приказа профильного ведомства, потолок будет увеличен более чем для половины производителей. При этом рост ожидается от 4,5% (40 группа «Кызылордатеплоэлектроцентр») до 5,2 раза (22 группа ГКП «Кентау Сервис»). Также появятся тарифы для трех групп, которые ранее отсутствовали (38, 61 и 62 группы).

Обоснованием для увеличения послужило то, что растут базовые затраты на производство электричества, в том числе на газ и его транспортировку.

Среди других факторов – повышение зарплат производственного персонала. В 2024 году средний показатель составил 425 тыс. тенге (+18%), в 2025 году планируется увеличение на 15-20%, до 490 тыс. тенге.

«Энергетический сектор сталкивается с дефицитом квалифицированного персонала. На предприятиях наблюдается нехватка 4,5 тыс. специалистов при штатной численности порядка 57 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2024 года фактическая численность работников составляла 52,5 тыс. человек. Увеличение заработной платы направлено на привлечение и удержание профессионалов в отрасли», – добавили в министерстве энергетики.

Согласно предварительным расчетам ведомства, влияние корректировки тарифов на стоимость электроэнергии для Единого закупщика составит около 2 тенге за кВт/ч.

«На данный момент заявки энергопроизводящих организаций находятся на стадии рассмотрения. Все предложения тщательно анализируются, чтобы обеспечить баланс между интересами потребителей и необходимостью устойчивого развития отрасли», – заверили в министерстве.

Документ находится на обсуждении до 22 января 2025 года. Сам приказ планируется ввести в действие с 1 февраля 2025 года.

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