В ситуационный центр «Айкомек» стало обращаться больше костанайцев, по сравнению с предыдущими годами. Большая часть обращений касается электроснабжения в городе, дорожной инфраструктуры и вывоза мусора. Ежедневно сервисом Айкомек пользуются около 300 горожан, в дождливую и снежную погоду число звонков увеличивается в два раза.

С 2019 года в Костанае начала работать служба «Айкомек», куда костанайцы могут обращаться по вопросам благоустройства, работы общественного транспорта, ЖКХ и так далее. Служба ведет мониторинг обращений, так их количество в этом году увеличилось по сравнению с предыдущими. 82 тысячи звонков и сообщений поступило от костанайцев за 9 месяцев этого года, в прошлом году было — 67 тысяч. По словам руководства «Айкомека», 60% обращений закрываются с первого звонка.

«Лидерами по количеству обращений были проблемы связанные с электроснабжением города и дорожной инфраструктурой. Количество обращений касательно электроснабжения выросло на 40%. Касательно дорожной инфраструктуры на 25%. Частота обращений зависит от сезона, погодных условий и чрезвычайных ситуаций. Так, например среднее количество обращений в сезон паводков увеличилось на 35%. Во время дождливой погоды количество звонков по поводу подтоплений увеличивается в четыре раза», — сообщила руководитель ситуационного центра Азель Айсабаева «IKOMEK».

По словам Азель Айсабаевой, на регулярной основе поступают обращения по вопросам работы ПКСК, ОСИ, теплоснабжения, открытых колодцев, не работающих светофоров и отлова бродячих собак. Еще одна из актуальных жалоб — это вывоз твердых бытовых отходов. С этой проблемой обращаются круглый год из разных частей города. Около 6000 жалоб касательно вывоза ТБО поступило в «Айкомек» с начала года.

«Постоянно идет рост обращений в «Айкомек». Это говорит о доверии людей, и что вопросы решаются. Вот смотрите 60% обращений решаются с первого звонка. Это очень важно, из всех подымаемых вопросов. То есть разгружают госорганы», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев отметил, что количество обращений в дождливую погоду касательно подтопления на проспекте Назарбаева в районе Гагаринского путепровода заметно сократилось после того, как там появились ливневые канализации. В этом году они также появятся и в районе «Костанай-2», и аким выразил уверенность, что с такими жалобами костанайцы обращаться больше не будут.

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