Электроэнергия может подорожать с 1 сентября в Костанайской области

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» повторно подало уведомление в Департамент по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области о повышении тарифа на электроэнергию на 22 %, с 21,19 тенге до 25,85 тенге с учетом НДС с 1 сентября 2020 года.

Причиной роста тарифа является увеличение стоимости покупки электроэнергии со станции на 25%. Приказом Министра энергетики РК №243 от 29 июня 2020 года внесены изменения в предельные тарифы на электрическую энергию с 1 июля 2020 года. Кроме того, рост цены электроэнергии на станциях повлечет повышение тарифов передающих компаний с сентября 2020 года. А также в тариф включены убытки от покупки электроэнергии со станции по новой цене за июль-август 2020 года.

Отпускная цена на электрическую энергию формируется исходя из стоимости электрической энергии с шин станций, тарифа на передачу и распределение электрической энергии по сетям регионального и межрегионального уровня (в структуре тарифа эти затраты составляют 95,4%), а также снабженческой надбавки, необходимой для осуществления деятельности предприятия. Снабженческая надбавка ТОО «КЭЦ» в проекте тарифа остается на прежнем уровне (прибыль в снабженческой надбавке отсутствует).

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