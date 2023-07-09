Электроэнергия в Казахстане подорожает на 30%

До 30% ожидается подорожание электроэнергии в Казахстане, сообщает «Хабар 24».

В этом месяце населению страны придётся платить за электричество больше обычного. При этом рост цен уже был в первом полугодии. В Министерстве нацэкономики повышение тарифов связывают с увеличением затрат в подготовке к предстоящему отопительному сезону. Через тарифы намерены решать вопросы модернизации сетей и ТЭЦ, а также поднятие заработной платы производственного персонала.

Алибек Куантыров, министр национальной экономики РК:

— В целом 20-30%. Потому что в Астане довольно комфортные тарифы, даже ниже, чем в некоторых регионах. Основная нагрузка ложится на бюджетные организации. Бюджет платит больше, чем потребители и физические лица в несколько раз. По стране разница доходит в некоторых организациях до 11 раз.

Ранее в Минэнерго заявляли, что повышение тарифов будет плавным. Также с начала месяца в Казахстане внедрили систему единого закупщика. Через неё будут приобретать всю электроэнергию крупных станций, усреднять, а уже после продавать местным и оптовым потребителям. Мера, говорят в ведомстве, направлена на устранение дефицита мощности и модернизации энергетических объектов. В стране также хотят создать единый рынок электроэнергии. Он начнёт полноценно работать в 2025 году.

Алмасадам Саткалиев, министр энергетики РК:

— В некоторых регионах планируется снижение за счет усреднения, в некоторых регионах планируется увеличение. Поэтому в законе предусмотрен механизм адресных субсидий. То есть для снижения резкого роста цен для определённых регионов через государство будет предоставляться датирующая величина с целью выравнивания уровня цен в какой-то плановый период. После того как будет выравнено, эти субсидии выплачиваться уже не будут.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.