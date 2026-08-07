Электромонтёр погиб при демонтажных работах в Костанайской области

В посёлке Москалевка Аулиекольского района погиб работник. По факту произошедшего полиция зарегистрировала уголовное дело.
По предварительным данным, во время демонтажных работ на объекте АО «Казахтелеком» на электромонтёра упал железобетонный столб. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.
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