Электромонтёр погиб при демонтажных работах в Костанайской области





В посёлке Москалевка Аулиекольского района погиб работник. По факту произошедшего полиция зарегистрировала уголовное дело.

По предварительным данным, во время демонтажных работ на объекте АО «Казахтелеком» на электромонтёра упал железобетонный столб. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Туман утром и до +33 днём: какую погоду ждать костанайцам В Костанайской области прогнозируется погода без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона...

Школьная форма-2026: что можно выбирать родителям, а что запрещено В Казахстане напомнили о требованиях к обязательной школьной форме в организациях среднего образования. Система обучения...

Распределение образовательных грантов: министр сделал заявление Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026–2027 учебный...