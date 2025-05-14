В редакцию alau.kz обратились наши читатели, которые занимаются перевозками. Они сообщили о проблемах с электронной очередью на посту «Кайрак».
«Ввели электронную очередь для грузовых машин. Стоит она 1 МРП. Сспрашивается зачем её ввели, если машины также стоят в общей очереди вместе с теми, кто не зарегистрирован и не покупал очередь официально. Машины стоят по 2-3 часа без движения. У машины был проход на 19:00, но время 23:00 машина всё же стоит со всеми, так ещё и в два ряда перед въездом на таможню. Спрашивается для чего стоило вводить электронную платную очередь, если водитель также продолжаю стоять в многокилометровых очередях», — обратились перевозчики.
Мы запросили информацию в пресс-службе департамента государственных доходов Костанайской области.
«Очередь образовалась из-за того, что перед въездом на территорию АПП находились транспортные средства, не зарегистрированные в электронной очереди, тем самым перекрыв проезд и затруднив движение других участников. В первые дни, пока перевозчики осваивают систему электронной брони, возможны очереди. Однако в дальнейшем мы ожидаем, что ситуация нормализуется», — сообщили в ДГД.
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