В 2024 учебном году в 452 школах Костанайской области была внедрена отечественная цифровая образовательная платформа BilimClass, включающая в себя электронный журнал и дневник. Это решение стало важным шагом на пути к цифровой трансформации региональной системы образования и было поддержано как руководством области, так и Управлением образования.
Платформа позволила школам перейти на полностью цифровой формат учёта успеваемости, обеспечивая прозрачность, удобство и безопасность образовательного процесса. Несмотря на масштаб и техническую сложность внедрения, переход уже доказал свою эффективность и актуальность. Учителя и родители, как непосредственные пользователи, выражают благодарность за внедрение современных и полезных цифровых решений в школах региона.
Опрос: мнение пользователей о BilimClass
По завершении учебного года был проведён масштабный опрос среди педагогов и родителей, чтобы оценить, насколько электронный журнал помогает сделать процесс обучения более удобным и современным.
Что говорят учителя: в опросе приняли участие более 7500 педагогов:
85% педагогов готовы рекомендовать BilimClass своим коллегам.
Что говорят родители: почти 35 000 родителей поделились своим мнением:
Внедрение BilimClass стало частью системных изменений в образовании региона, реализуемых в рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева о поддержке и развитии отечественных IT-решений.
*Данные по опросам были опубликованы на сайте Методического центр информатизации и оценки качества образования «Управления образования акимата Костанайской области.
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