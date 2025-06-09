В 2024 учебном году в 452 школах Костанайской области была внедрена отечественная цифровая образовательная платформа BilimClass, включающая в себя электронный журнал и дневник. Это решение стало важным шагом на пути к цифровой трансформации региональной системы образования и было поддержано как руководством области, так и Управлением образования.

Платформа позволила школам перейти на полностью цифровой формат учёта успеваемости, обеспечивая прозрачность, удобство и безопасность образовательного процесса. Несмотря на масштаб и техническую сложность внедрения, переход уже доказал свою эффективность и актуальность. Учителя и родители, как непосредственные пользователи, выражают благодарность за внедрение современных и полезных цифровых решений в школах региона.

Опрос: мнение пользователей о BilimClass

По завершении учебного года был проведён масштабный опрос среди педагогов и родителей, чтобы оценить, насколько электронный журнал помогает сделать процесс обучения более удобным и современным.

Что говорят учителя: в опросе приняли участие более 7500 педагогов:

• 83% считают использование платформы крайне важным, отмечая её надёжность, цифровую безопасность и локальную техподдержку;

• 83% высоко оценили качество технической поддержки;

• 83% положительно отметили стабильность работы системы;

• 82% считают интерфейс платформы удобным и понятным.

85% педагогов готовы рекомендовать BilimClass своим коллегам.

Что говорят родители: почти 35 000 родителей поделились своим мнением:

• 81% отметили стабильную работу платформы;

• 79% положительно оценили наличие бесплатного мобильного приложения;

• 79% отметили удобство пользования платформой.

Внедрение BilimClass стало частью системных изменений в образовании региона, реализуемых в рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева о поддержке и развитии отечественных IT-решений.

*Данные по опросам были опубликованы на сайте Методического центр информатизации и оценки качества образования «Управления образования акимата Костанайской области.

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