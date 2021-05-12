Электронное таможенное сопровождение товаров вводится в Казахстане с 16 мая

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В Казахстане с 16 мая 2021 года будет применяться электронное таможенное сопровождение при транзите товаров, ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в «зеленой» зоне. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.
Как пояснили в ведомстве с 16 мая вступает в силу приказ министра финансов РК от 28 апреля 2021 года «Об утверждении Правил применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении транспортных средств».
Как отмечается, при разработке правил учитывался опыт проведения пилотных проектов с применением навигационных пломб, а также проводимая работа на площадке Евразийской экономической комиссии по совершенствованию Единой системы транзита товаров.
Электронное таможенное сопровождение будет применяться на основании рекомендаций системы управления рисками в отношении категорий иностранных товаров наименее подверженных риску нарушения таможенного законодательства, ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в «зеленой» зоне.
Непосредственно электронное таможенное сопровождение будет осуществляться путем навешивания навигационных пломб на грузовые отсеки автотранспортных средств и удаленном отслеживании перемещения автотранспортного средства от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения, — сообщили в КГД.
По информации комитета, внедрение электронного таможенного сопровождения направлено на упрощение таможенных операций при транзите, сокращение времени их совершения и финансовых расходов на транзитные перевозки.
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