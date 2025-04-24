В рамках цифровизации и повышения эффективности процессов на границе продолжается внедрение системы электронной очереди «CarGoRuqsat» на автомобильных пунктах пропуска. На сегодняшний день, система «CarGoRuqsat» уже успешно функционирует на границе с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов РК.

Система позволяет перевозчикам предварительно бронировать время пересечения границы, что обеспечивает оперативность и прозрачность ее прохождения, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин. Также «CarGoRuqsat» интегрирован с 18 информационными системами госорганов, за счет чего перевозчики заблаговременно получают информацию о наличии штрафов и задолженностей, необходимости оформления соответствующих документов для перемещения товаров и др. Все это направлено на исключение человеческого фактора и недопущение коррупционных рисков.

С момента запуска на 24 пунктах пропуска казахстанско-российской границы системой воспользовались более 200 тысяч грузовых автомобилей, что наглядно демонстрирует её востребованность и эффективность.

«Учитывая положительные результаты, в апреле-мае текущего года планируется подключение «CarGoRuqsat» на четырёх крупных автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией: «Жана жол» — Северо-Казахстанская область, «Кайрак» — Костанайская область, «Сырым» — Западно-Казахстанская область, «Жайсан» — Актюбинская область.

Также в течение 2025 года «CarGoRuqsat» будет поэтапно внедрена и на казахстанско-кыргызской границе: автомобильные пункты пропуска «Сартобе», «Аухатты», «Сыпатай батыр», «Айша биби», «Карасу», «Кордай»

Во избежание непредвиденных ситуаций, Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди.

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