От бумажных рецептов к электронным переходят поликлиники Костаная, сообщает Zakon.kz.

Как передает «24 kz», это упрощает выдачу пациентам бесплатных лекарств. Препараты, которые поступают в аптеки при медицинских учреждениях – маркированные. Они заносятся в базу данных, а их назначение и получение люди с хроническими заболеваниями могут отслеживать через мобильное приложение.

Поступление и выдача препаратов фиксируются в базе медицинского учреждения и отображаются у пациента в электронном виде.

«У нас действуют и бумажные рецепты, и точно так же мы отпускаем пациентам по «Социальному кошельку». Это программа еGov, туда все рецепты падают. Маркированный товар нам дает прозрачность. Пациент может отслеживать свои препараты: когда он получил в последний раз и когда можно будет прийти в следующий раз», – рассказала провизор аптеки поликлиники №4 города Костаная Кульзада Утегенова.

Оцифровали в областной больнице все этапы выдачи препаратов, их разведение и идентификацию назначений для каждого пациента. Процедурные кабинеты в областной больнице упраздняют, им на смену – отделение госпитальной фармации. Здесь разводят и дозируют препараты, назначенные пациентам. В ближайшие годы отделения госпитальной фармации планируют открыть во всех медицинских учреждениях области

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