Электронные больничные листы — насколько они удобны для костанайцев? В соцсетях пользователи разделились на два лагеря, кто-то утверждает, что онлайн формат действительно все упрощает, кто-то всё же придерживается «традиционного» бумажного варианта.

Полный переход на электронные больничные в Казахстане изначально планировали с июня этого года. Но, как пояснили в областном управлении здравоохранения, система Enbek HR, где лежат справки и больничные, ещё не полностью доработана, поэтому сроки полного онлайна сдвинулись.

«На сегодняшний день у нас больничные листы, как и раньше выдаются в электронном формате. Соответственно, они подписываются в информационной системе kmiss ЭЦП врача и данный больничный лист в электронном формате падает в личный кабинет eGOV, а также в личный кабинет DamuMed. Между тем, данный больничный лист сейчас также отображается в личном кабинете Enbek HR», — рассказала руководитель отдела управления здравоохранения Костанайской области Алия Бекенова.

Сейчас работники, уходя по болезни, в приложении электронного правительства или того же Enbek HR должны самостоятельно отправлять работодателю справки, а по задумке полного онлайн формата работодатель сможет отслеживать статус листа автоматически, уже без участия самого работника.

Также сейчас, пока интеграция электронного формата еще дорабатывается, работник имеет право предоставить справку как электронную, так и традиционную бумажную.

«До конца текущего года действительны как бумажные, так и электронные больничные листы. Работник может предоставить как в электронном формате доступ работодателю, так и запросить у поликлиники бумажный больничный лист и предоставить его в бумажном формате», — говорит Алия Бекенова.

Что касается полного перехода на электронный формат, то это произойдёт в следующем году. Однако, это переход будет постепенным и в виде пилотного проекта — минздрав сначала определит регионы, в которых он запустится, и только потом уже поэтапно будет интегрироваться по всей стране.

