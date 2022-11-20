Электронные торги: какие автомобили там выставляют и выгодно ли их покупать

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Приобрести подержанный автомобиль в Казахстане можно не только на сайте объявлений.
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Транспортные средства должников, машины различных госучреждений продают через электронные торги, передает informburo.kz С начала ноября через электронные аукционы заключили около 250 сделок по продаже транспорта. Это совсем немного, учитывая что в автосалонах в месяц казахстанцы покупают в среднем 10-11 тысяч машин. Какие автомобили представлены на электронной торговой площадке и выгодно ли их покупать.
Что предлагают купить. Большая часть автомобилей, представленных на торгах, требует дополнительных вложений, машин в отличном техническом состоянии здесь фактически не найти. В категории «Транспорт» представлены как легковые автомобили, так и грузовики, автобусы и спецтехника. Обычно в более хорошем состоянии находятся машины, изъятые у должников, но на них могут быть наложены обременения.
Особенностью торгов является то, что продавец (управление финансов, департамент госимущества какого-либо региона) практически не может повлиять на цену, по которой машину получит покупатель: по итогам аукционов зачастую цена продажи оказывается намного ниже оценочной. Например, 17 ноября прошёл аукцион по продаже автомобиля Ssang yong chairman limo, 2012 года выпуска. Оценочная стоимость машины, которая находится в удовлетворительном техническом состоянии, составила 6,2 млн тенге, однако продали авто на 800 тысяч тенге дешевле – за 5,4 млн тенге. За аналогичные авто (та же модель и год выпуска) в хорошем состоянии на сайтах объявлений просят 9-9,5 млн тенге. На покупку машины подали 11 заявок.
Машину Lada 21713 в хорошем состоянии продали за 1,6 млн тенге при оценочной стоимости в 2,47 млн тенге. Аналоги на сайте «Колёса» примерно в таком же состоянии стоят 2,6-2,7 млн тенге.
Volkswagen Passat 2001 года выпуска, находившийся на балансе ДП Астаны, продали за 1 677 653 тенге при оценочной цене в 2 016 000 тенге. Оценщик определил состояние машины как условно-пригодное, за аналогичные авто в хорошем состоянии на сайте объявлений просят 2,7-2,9 млн тенге.
Почти на два миллиона тенге ниже оценочной стоимости составила цена продажи Volkswagen Caravelle 2007 года выпуска. Победитель торгов приобрёл машину, состояние которой указано как удовлетворительное, за 2 950 169 тенге (оценочная цена – 4 822 740 тенге).
Volvo XC90, оценённую в 5,36 млн тенге, продали на аукционе за 3,6 млн тенге. Состояние машины оценщик определил как удовлетворительное. В торгах участвовали 17 заявителей.
Одним из рекордсменов по количеству заявок в ноябре стал автомобиль Skoda superB B6; 2013 года. Машиной заинтересовались 27 потенциальных покупателей. Цена продажи составила 3,38 млн тенге, что почти на 500 тысяч тенге ниже оценочной стоимости.
19 заявок приняли на участие в аукционе про продаже Skoda Octavia, 2013 года. Победитель приобрёл автомобиль за 2 438 149,00 тенге, чуть ниже оценочной стоимости.
Одна из самых дорогих проданных машин на торгах за последнее время – Toyota land cruiser 200 Vx, 2008 года выпуска. Авто продали по цене выше оценочной стоимости – 11 726 000,00, при этом рыночная стоимость определена оценщиком в 10 660 000 тенге.
Есть случаи, когда из-за большого спроса цена продажи машины превышала оценочную. 26 заявок поступило для участия в аукционе по продаже KIA Cerato 2013 года выпуска. Победитель отдал за машину в хорошем техническом состоянии 5 987 074 тенге при оценочной стоимости в 5,5 млн тенге. За аналогичные авто на сайтах объявлений просят 6,3-7,2 млн тенге.
Toyota Corolla 2008 года выпуска продана за 2,88 млн тенге при оценочной стоимости в 2,38 млн тенге (оценщик определил состояние машины как неудовлетворительное). На машину претендовали шесть покупателей.
На торги выставляют большое количество машин, которые можно назвать откровенным автохламом. Тем не менее, их тоже покупают, видимо, для разбора на запчасти. Такие машины можно приобрести за 150-300 тысяч тенге. К примеру, Audi B5 1995 года выпуска продали за 288 950 тенге при оценочной цене в 712 тысяч тенге. Хотя машина не на ходу, на торги по ней поступило 14 заявок. Аналоги в удовлетворительном состоянии на сайте «Колёса» предлагают за 1,3-1,7 млн тенге.
Как оценивается базовая стоимость авто. К каждому лоту на сайте торгов прикреплён документ, в котором подробно излагается обоснование суммы, предложенной за автомобиль. Оценщики берут за основу стоимость сопоставимых авто на портале «Колёса» и производят корректировку с учётом нескольких факторов:
- корректировка на торг (обычно составляет 5%);
- на техническое состояние;
- на условия продажи;
- на пробег;
- на время продажи и другие.
Стоит отметить, что в карточке лота всегда указывается стартовая, минимальная цена продажи и тип торгов: на повышение или понижение цены. В торгах на повышение цены побеждает участник, предложивший большую цену. Во время аукциона на понижение цены стартовая цена понижается с объявленным шагом и победителем признаётся участник, первым согласившееся уплатить предлагаемую на аукционе цену.
Как участвовать в торгах. Для участия в торгах физическому лицу необходимо иметь ЭЦП и установить на компьютер последнюю версию NCALayer. Пользователю нужно зарегистрироваться в личном кабинете с указанием ИИН, ФИО. Для участия в торгах по интересуемому лоту нужно внести гарантийный взнос (15%), заполнить заявку, подписать её ЭЦП и отправить на рассмотрение. Подробная информация для участников торгов представлена в видеоинструкциях на сайте e-auction.gosreestr.kz.
Риски покупки авто через торги. Генеральный директор Центра анализа и мониторинга авторынка Артур Мискарян считает, что при покупке любого подержанного автомобиля существуют риски, связанные с его техническим состоянием и скрытыми дефектами.
«Это в равной степени относится как к покупке у частного лица, так и к покупке на электронных торгах. Однако во втором случае покупатель обладает меньшими возможностями для проверки технического состояния автомобиля, но как правило, участники торгов отдают себе отчёт о возможном наличии неочевидных неисправностей. Так или иначе стоит понимать, что цена покупки (на вторичном рынке или электронных торгах) всегда будет соотноситься с состоянием автомобиля. При этом что в одном, что в другом случае необходимо предусматривать финансовый резерв на устранение неисправностей, вскрывшихся после покупки», – отметил эксперт.
Почему это может быть полезным. Цены как на автомобили, так и на запчасти для них продолжают расти. Для большого количества казахстанцев новые машины недоступны, учитывая также временную приостановку программы льготного автокредитования. Если в прошлом году средняя стоимость нового автомобиля составляла 11,3 млн тенге, то в этом году, по прогнозам «Казавтопрома», она вырастет до 12,6 млн тенге. Соответственно, растёт спрос на вторичном авторынке. По данным Olx, подавляющее большинство казахстанцев (64%), планирующих приобрести автомобиль в 2022 году, рассчитывают потратить на его покупку не более 5 млн тенге. Ценовой фактор для многих является определяющим при выборе машины. Хотя электронные торги в силу своей специфики (во многом являются лотереей, есть риск купить «кота в мешке») не пользуются такой популярностью, как сайты объявлений, на сегодня они могут рассматриваться в качестве альтернативной площадки для покупки подержанной машины с большим дискаунтом.
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