Электронные торги: какие автомобили там выставляют и выгодно ли их покупать

Приобрести подержанный автомобиль в Казахстане можно не только на сайте объявлений.

Транспортные средства должников, машины различных госучреждений продают через электронные торги, передает informburo.kz С начала ноября через электронные аукционы заключили около 250 сделок по продаже транспорта. Это совсем немного, учитывая что в автосалонах в месяц казахстанцы покупают в среднем 10-11 тысяч машин. Какие автомобили представлены на электронной торговой площадке и выгодно ли их покупать.

Что предлагают купить. Большая часть автомобилей, представленных на торгах, требует дополнительных вложений, машин в отличном техническом состоянии здесь фактически не найти. В категории «Транспорт» представлены как легковые автомобили, так и грузовики, автобусы и спецтехника. Обычно в более хорошем состоянии находятся машины, изъятые у должников, но на них могут быть наложены обременения.

Особенностью торгов является то, что продавец (управление финансов, департамент госимущества какого-либо региона) практически не может повлиять на цену, по которой машину получит покупатель: по итогам аукционов зачастую цена продажи оказывается намного ниже оценочной. Например, 17 ноября прошёл аукцион по продаже автомобиля Ssang yong chairman limo, 2012 года выпуска. Оценочная стоимость машины, которая находится в удовлетворительном техническом состоянии, составила 6,2 млн тенге, однако продали авто на 800 тысяч тенге дешевле – за 5,4 млн тенге. За аналогичные авто (та же модель и год выпуска) в хорошем состоянии на сайтах объявлений просят 9-9,5 млн тенге. На покупку машины подали 11 заявок.

Ssang yong chairman limо / Фото с сайта e-auction.gosreestr.kz

Машину Lada 21713 в хорошем состоянии продали за 1,6 млн тенге при оценочной стоимости в 2,47 млн тенге. Аналоги на сайте «Колёса» примерно в таком же состоянии стоят 2,6-2,7 млн тенге.

Lada 21713 / Фото с сайта e-auction.gosreestr.kz

Volkswagen Passat 2001 года выпуска, находившийся на балансе ДП Астаны, продали за 1 677 653 тенге при оценочной цене в 2 016 000 тенге. Оценщик определил состояние машины как условно-пригодное, за аналогичные авто в хорошем состоянии на сайте объявлений просят 2,7-2,9 млн тенге.

Почти на два миллиона тенге ниже оценочной стоимости составила цена продажи Volkswagen Caravelle 2007 года выпуска. Победитель торгов приобрёл машину, состояние которой указано как удовлетворительное, за 2 950 169 тенге (оценочная цена – 4 822 740 тенге).

Volkswagen Caravelle 2007 года / Фото с сайта e-auction.gosreestr.kz

Volvo XC90, оценённую в 5,36 млн тенге, продали на аукционе за 3,6 млн тенге. Состояние машины оценщик определил как удовлетворительное. В торгах участвовали 17 заявителей.

Одним из рекордсменов по количеству заявок в ноябре стал автомобиль Skoda superB B6; 2013 года. Машиной заинтересовались 27 потенциальных покупателей. Цена продажи составила 3,38 млн тенге, что почти на 500 тысяч тенге ниже оценочной стоимости.

Skoda superB B6 / Фото с сайта e-auction.gosreestr.kz

19 заявок приняли на участие в аукционе про продаже Skoda Octavia, 2013 года. Победитель приобрёл автомобиль за 2 438 149,00 тенге, чуть ниже оценочной стоимости.

Одна из самых дорогих проданных машин на торгах за последнее время – Toyota land cruiser 200 Vx, 2008 года выпуска. Авто продали по цене выше оценочной стоимости – 11 726 000,00, при этом рыночная стоимость определена оценщиком в 10 660 000 тенге.

Есть случаи, когда из-за большого спроса цена продажи машины превышала оценочную. 26 заявок поступило для участия в аукционе по продаже KIA Cerato 2013 года выпуска. Победитель отдал за машину в хорошем техническом состоянии 5 987 074 тенге при оценочной стоимости в 5,5 млн тенге. За аналогичные авто на сайтах объявлений просят 6,3-7,2 млн тенге.

KIA Cerato 2013 года / Фото с сайта e-auction.gosreestr.kz

Toyota Corolla 2008 года выпуска продана за 2,88 млн тенге при оценочной стоимости в 2,38 млн тенге (оценщик определил состояние машины как неудовлетворительное). На машину претендовали шесть покупателей.

Toyota Corolla 2008 года / Фото с сайта e-auction.gosreestr.kz

На торги выставляют большое количество машин, которые можно назвать откровенным автохламом. Тем не менее, их тоже покупают, видимо, для разбора на запчасти. Такие машины можно приобрести за 150-300 тысяч тенге. К примеру, Audi B5 1995 года выпуска продали за 288 950 тенге при оценочной цене в 712 тысяч тенге. Хотя машина не на ходу, на торги по ней поступило 14 заявок. Аналоги в удовлетворительном состоянии на сайте «Колёса» предлагают за 1,3-1,7 млн тенге.

Как оценивается базовая стоимость авто. К каждому лоту на сайте торгов прикреплён документ, в котором подробно излагается обоснование суммы, предложенной за автомобиль. Оценщики берут за основу стоимость сопоставимых авто на портале «Колёса» и производят корректировку с учётом нескольких факторов:

корректировка на торг (обычно составляет 5%);

на техническое состояние;

на условия продажи;

на пробег;

на время продажи и другие.

Стоит отметить, что в карточке лота всегда указывается стартовая, минимальная цена продажи и тип торгов: на повышение или понижение цены. В торгах на повышение цены побеждает участник, предложивший большую цену. Во время аукциона на понижение цены стартовая цена понижается с объявленным шагом и победителем признаётся участник, первым согласившееся уплатить предлагаемую на аукционе цену.

Как участвовать в торгах. Для участия в торгах физическому лицу необходимо иметь ЭЦП и установить на компьютер последнюю версию NCALayer. Пользователю нужно зарегистрироваться в личном кабинете с указанием ИИН, ФИО. Для участия в торгах по интересуемому лоту нужно внести гарантийный взнос (15%), заполнить заявку, подписать её ЭЦП и отправить на рассмотрение. Подробная информация для участников торгов представлена в видеоинструкциях на сайте e-auction.gosreestr.kz.

Риски покупки авто через торги. Генеральный директор Центра анализа и мониторинга авторынка Артур Мискарян считает, что при покупке любого подержанного автомобиля существуют риски, связанные с его техническим состоянием и скрытыми дефектами.

«Это в равной степени относится как к покупке у частного лица, так и к покупке на электронных торгах. Однако во втором случае покупатель обладает меньшими возможностями для проверки технического состояния автомобиля, но как правило, участники торгов отдают себе отчёт о возможном наличии неочевидных неисправностей. Так или иначе стоит понимать, что цена покупки (на вторичном рынке или электронных торгах) всегда будет соотноситься с состоянием автомобиля. При этом что в одном, что в другом случае необходимо предусматривать финансовый резерв на устранение неисправностей, вскрывшихся после покупки», – отметил эксперт.

Почему это может быть полезным. Цены как на автомобили, так и на запчасти для них продолжают расти. Для большого количества казахстанцев новые машины недоступны, учитывая также временную приостановку программы льготного автокредитования. Если в прошлом году средняя стоимость нового автомобиля составляла 11,3 млн тенге, то в этом году, по прогнозам «Казавтопрома», она вырастет до 12,6 млн тенге. Соответственно, растёт спрос на вторичном авторынке. По данным Olx, подавляющее большинство казахстанцев (64%), планирующих приобрести автомобиль в 2022 году, рассчитывают потратить на его покупку не более 5 млн тенге. Ценовой фактор для многих является определяющим при выборе машины. Хотя электронные торги в силу своей специфики (во многом являются лотереей, есть риск купить «кота в мешке») не пользуются такой популярностью, как сайты объявлений, на сегодня они могут рассматриваться в качестве альтернативной площадки для покупки подержанной машины с большим дискаунтом.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.