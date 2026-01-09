С третьей четверти 2025–2026 учебного года ряд казахстанских школ начал отказываться от платформы Kundelik.kz. В управлении образования Алматы сообщили, что при выборе альтернативной системы ключевым фактором стали требования к защите персональных данных, сообщает tengrinews.kz

По информации ведомства, в школах города внедряется платформа BilimClass. Это казахстанская разработка с бесплатным мобильным приложением, серверами, размещёнными на территории страны, и соответствием национальному законодательству в сфере защиты и конфиденциальности данных пользователей.

Перед масштабным запуском систему протестировали в 15 учебных заведениях Алматы. После апробации было принято решение о поэтапном переходе всех школ города на новую платформу.

Переход организовали в период зимних каникул, чтобы он не повлиял на учебный процесс. В управлении образования отметили, что за это время педагоги прошли необходимое обучение для работы с новой системой.

Для родителей и школьников предусмотрено мобильное приложение с доступом к расписанию и домашним заданиям, информации о посещаемости и результатах успеваемости. Для учителей платформа включает инструменты календарно-тематического планирования, проведения дистанционных уроков, создания собственных занятий, каталог СОР и СОЧ, а также функции чата и обратной связи с учащимися.

В управлении образования Алматы также сообщили, что на BilimClass уже перешли почти 2,5 млн учеников и около 350 тыс. педагогов в 11 регионах страны. Алматы стал 12-м регионом, отказавшимся от прежней платформы.

При этом в акимате города не смогли прокомментировать, связан ли отказ от Kundelik.kz с утечкой данных школьников, о которой сообщалось в декабре 2025 года.

