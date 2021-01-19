Электронный паспорт вакцинации внедрят в Казахстане

В Казахстане внедрят электронный паспорт вакцинации. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил глава Минздрава, для готовности к проведению вакцинации против коронавируса разработан проект постановления правительства, который включает вакцинацию против COVID-19 в национальный календарь прививок.

«Подготовлены методические рекомендации по вакцинации против коронавируса, утвержден план по организации проведения вакцинации, разработан электронный паспорт вакцинации. Проведение вакцинации будет учитываться в электронном формате централизованно в электронной системе министерства. Имеется возможность внесения информации вручную в мобильном приложении пациентом и медицинским работником», — заявил глава Минздрава.

Казахстанская система, по его словам, способна интегрироваться с глобальными информационными системами и позволит всем лицам, прошедшим вакцинацию, предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения.