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Электронный паспорт вакцинации внедрят в Казахстане

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В Казахстане внедрят электронный паспорт вакцинации. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил глава Минздрава, для готовности к проведению вакцинации против коронавируса разработан проект постановления правительства, который включает вакцинацию против COVID-19 в национальный календарь прививок.

«Подготовлены методические рекомендации по вакцинации против коронавируса, утвержден план по организации проведения вакцинации, разработан электронный паспорт вакцинацииПроведение вакцинации будет учитываться в электронном формате централизованно в электронной системе министерства. Имеется возможность внесения информации вручную в мобильном приложении пациентом и медицинским работником», — заявил глава Минздрава.

Казахстанская система, по его словам, способна интегрироваться с глобальными информационными системами и позволит всем лицам, прошедшим вакцинацию, предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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