Электронный социальный кошелек появится в Казахстане

Получить социальные выплаты в скором времени можно будет через электронный социальный кошелек. На сегодня министерство труда и социальной защиты прорабатывает детали нового проекта. По задумке социальный кошелек будет свободен от банков, а потому на сохранность счетов не повлияет банкротство той или иной банковской системы, передает alau.kz

В Казахстане появится социальный кошелек. Новое понятие обещает плотно войти в жизнь многих казахстанцев. И все потому, что функции у такого кошелька будут значимыми, а проходить регистрацию, чтобы закрепить его за собой, людям не понадобиться.

«Сегодня у нас для получения социальных выплат граждане должны открывать банковские счета, идти в банки или другие финансовые организации и основная идея с нашей стороны заключается в том, чтобы для каждого гражданина на основе его ИИН автоматически открывать социальный кошелек»,-пояснил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

То, что для открытия социального кошелька людям не нужно будет посещать банки, министр труда называет главным преимуществом новой системы. Все средства по социальным выплатам будут сразу же поступать на кошелек без каких-либо посредников. Уход от банков при начислении социальных выплат не должен повлечь за собой нарушение безопасности счетов. Скорее наоборот. Для гарантии сохранности средств на кошельках в министерстве труда и социальной защиты предполагают использовать электронные деньги национального банка.

«Такая система обезопасила бы средства наших граждан от фактов ухудшения ситуации в банках. В случае банкротства банков на личном социальном кошельке эти средства будут сохранены, так как они не будут привязаны к банку»,- прокомментировал Биржан Нурымбетов.

Для того, чтобы люди могли проверить состояние своего социального кошелька, министерство намерено разработать специальные мобильные приложения. Они откроют доступ в личный кабинет получателя выплат. Благодаря таким приложениям можно будет не только узнать информацию о балансе на счете, но и проводить банковские операции. К примеру, деньги из социального кошелька можно будет перевести на другой счет, а также приобрести товары или оплатить услуги. Сделать это можно будет посредством специального QR-кода.

«Мы планируем уже со следующего года на социальный кошелек первым этапом перевести адресную социальную помощь и после удачного тестирования перевести все другие социальные выплаты»,- сказал министр труда и социальной защиты населения.

Работа по внедрению социального кошелька в министерстве уже ведется. На данный момент разработчики занимаются вопросом о неприкосновенности кошелька для разного рода обременений. К примеру, министерство труда и соц.защиты хочет защитить социальный кошелек от возложения на него взысканий судебных исполнителей.

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