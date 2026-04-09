Электросамокатам запретят ездить по тротуарам: когда начнут штрафовать





С 25 августа 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в законодательство, запрещающие водителям электросамокатов передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. За нарушение нового правила предусмотрен штраф в размере 2 МРП, или 8 650 тенге.

Соответствующие изменения внесены в Закон «О дорожном движении». Из статьи 57 исключена норма, которая ранее разрешала движение электросамокатов по тротуарам со скоростью не более 6 км/ч при условии, что это не создает опасности для пешеходов, сообщает zakon.kz

После вступления поправок в силу водители электросамокатов смогут передвигаться по велосипедным дорожкам и полосам. Если они отсутствуют — по правому краю проезжей части, полосе для маршрутного транспорта или обочине.

Вопрос о запрете движения по тротуарам обсуждался несколько месяцев. Противники инициативы указывали, что в большинстве городов велосипедная инфраструктура развита недостаточно, поэтому пользователям электросамокатов придется выезжать на проезжую часть, что может повысить риск ДТП. Однако законодатели сочли приоритетом безопасность пешеходов.

При этом электросамокаты по-прежнему не относятся к механическим транспортным средствам. Поэтому их водители будут привлекаться к ответственности как «иные участники дорожного движения» — по статье 615 КоАП. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 2 МРП.

С 1 июля 2026 года начнут действовать и другие изменения, касающиеся арендных электросамокатов. Для кикшеринговых сервисов вводятся обязательная регистрация, государственные номерные знаки, технический осмотр, страхование и ряд других требований. Это позволит идентифицировать такие транспортные средства, в том числе с помощью автоматических систем фиксации.

Однако на личные электросамокаты новые требования распространяться не будут. В этом случае привлечь нарушителя к ответственности можно будет только при его непосредственном задержании.

Если водитель электросамоката проигнорирует требование сотрудника полиции остановиться, его действия могут квалифицировать по статье 613 КоАП как невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел. Санкция предусматривает более строгое наказание, вплоть до административного ареста на срок до трех суток.

Нацбанк предупредил о мошенниках, которые крадут деньги за несколько минут Национальный Банк Казахстана предупредил граждан о новых схемах мошенничества, с помощью которых злоумышленники получают доступ...

Зарплаты в Казахстане могут вырасти: заявление вице-премьера Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане рассматривается возможность повышения...