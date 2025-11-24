Суд №2 города Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина К., обвинённого по ст. 345 ч. 3 УК РК — нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областного суда.

По материалам дела, 17 июня 2025 года в Костанае К., выезжая на «КамАЗе» с территории ТОО, не убедился в безопасности манёвра и не подал сигнал поворота. В результате грузовик совершил наезд на гражданина И., который двигался в попутном направлении по обочине, управляя электросамокатом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В прениях государственный обвинитель запросил для К. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы и лишения права управления транспортными средствами на 5 лет. Подсудимый вину признал полностью и просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Представители потерпевших поддержали позицию прокуратуры.

Санкция ст. 345 ч. 3 УК РК предусматривает до 5 лет лишения свободы с дополнительным запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до 5 лет. Назначая наказание, суд учёл смягчающие обстоятельства — чистосердечное раскаяние и наличие у подсудимого двух несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

С учётом положений ч. 2 ст. 55 УК РК и совокупности обстоятельств суд приговорил К. к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС минимальной безопасности, а также лишил права управления транспортными средствами на 4 года.

Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

