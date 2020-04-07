Электросети в Костанае массово выходят из строя

По сообщениям наших читателей, почти во всех районах Костаная отсутствует электричество.

За разъяснением ситуации мы обратились к главному инженеру КГЭС ТОО » ЭПК-forfait» Жаслану Клышеву.

«В связи с ухудшением погодных условий, аварийно отключаются воздушные линии 10/04 кВ. Устранением аварий с 9.00 занимаются 8 бригад. Работы будут продолжаться до полного устранения всех аварии.Идет массовый выход из строя электросетей. По прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погоды. Какие-то линии подключаем, другие обрываются. Снег влажный, срывает провода, деревья. Всех жителей города просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации»,- Жаслан Клышев.

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