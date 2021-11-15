Электрослесарь погиб, выполняя работы в карьере в Костанайской области

13 ноября при выполнении работ по строительству передвижной ЛЭП в карьере, электрослесарь АО «Качар-Руда» в нарушение наряд-задания приступил к выполнению работ, не проверив опору. Об этом сообщила пресс-служба предприятия АО «ССГПО».
Произошел излом, в результате которого опора весте с электрослесарем упала. Пострадавший был доставлен в качарскую больницу, затем в рудненскую больницу в реанимационное отделение, где и скончался.
По факту случившегося проводится расследование.
Коллектив и руководство АО «Качары Руда» выражают соболезнование семье погибшего.
Предприятие окажет необходимую помощь.
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