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Электрослесарь погиб, выполняя работы в карьере в Костанайской области

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13 ноября при выполнении работ по строительству передвижной ЛЭП в карьере, электрослесарь АО «Качар-Руда» в нарушение наряд-задания приступил к выполнению работ, не проверив опору. Об этом сообщила пресс-служба предприятия АО «ССГПО».

Произошел излом, в результате которого опора весте с электрослесарем упала. Пострадавший был доставлен в качарскую больницу, затем в рудненскую больницу в реанимационное отделение, где и скончался.

По факту случившегося проводится расследование.

Коллектив и руководство АО «Качары Руда» выражают соболезнование семье погибшего.
Предприятие окажет необходимую помощь.

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