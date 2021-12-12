USD 434.4
EUR 490.09
RUB 5.91
  1. Home
  2. Новости
  3. Эпидемиолог порекомендовал зимой носить маску на улице

Эпидемиолог порекомендовал зимой носить маску на улице

24.kz

Vinkmag ad

Российский врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как защитить себя от мороза, передает zakon.kz.

Как пишет kp.ru, Онищенко рекомендует защитить лицо от мороза, закрывая носы и щеки шарфами или маской.

Маска наряду с тем, что предотвращает микробное… вирусное загрязнение, она будет способствовать теплым дыханием согреву – и носа, и щек. Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко

Он отметил, что ношение масок, особенно для тех, кто не привит против гриппа и коронавируса, просто обязательное условие.

Онищенко утверждает, что необходимо обращать внимание и на собственный рацион. По его словам, нужно употреблять витамины.

Овощи, фрукты – это само собой. Но и витамины принимать, как биологически активные добавки из числа тех, которые продаются в аптеках. Причем они продаются и по возрасту, и по полу, и даже по роду деятельности – есть такие наборы.Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки
Следующая новость

Неутешительный прогноз экспертов по тенге на 2022 год