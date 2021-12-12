Эпидемиолог порекомендовал зимой носить маску на улице

24.kz
Российский врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как защитить себя от мороза, передает zakon.kz.
Как пишет kp.ru, Онищенко рекомендует защитить лицо от мороза, закрывая носы и щеки шарфами или маской.
Маска наряду с тем, что предотвращает микробное… вирусное загрязнение, она будет способствовать теплым дыханием согреву – и носа, и щек. Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко
Он отметил, что ношение масок, особенно для тех, кто не привит против гриппа и коронавируса, просто обязательное условие.
Онищенко утверждает, что необходимо обращать внимание и на собственный рацион. По его словам, нужно употреблять витамины.
Овощи, фрукты – это само собой. Но и витамины принимать, как биологически активные добавки из числа тех, которые продаются в аптеках. Причем они продаются и по возрасту, и по полу, и даже по роду деятельности – есть такие наборы.Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко
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