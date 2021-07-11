Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму

Для дельта-штамма коронавируса наиболее уязвимы люди в возрасте 14-29 лет, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, пишет ru.sputnik.kz

«То есть, если мы говорили, помните, весной — 65+, то у нас в основном это мобильные лица в настоящий момент и дети. И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители — и наоборот», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам ученого, при заражении этой разновидностью коронавируса, заболевание протекает с нарушениями пищеварения. Такой симптом, как заметил Горелов, проявился почти у каждого третьего инфицированного и обратившегося к врачу.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке. По предварительным данным, эта разновидность отличается повышенной заразностью.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на долю дельты пришлось около 66% всех штаммов, выявленных в России с начала лета.

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