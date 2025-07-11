В социальных сетях Казахстана активно обсуждается видео, на котором полицейский запрещает блогеру стоять на Арбате в Алматы, ссылаясь на статью 449 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передаёт BAQ.KZ.
«Статья 449 – стоять в общественном месте нельзя. Незаконно», – заявил сотрудник полиции на видео.
Когда блогер уточнил, слышит ли он сам, что говорит, полицейский спокойно подтвердил.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там пояснили, что:
«Полицейский находился при исполнении служебных обязанностей и дал разъяснение в рамках законодательства. Однако фраза действительно была изложена некорректно, что вызвало недопонимание».
В полиции подчеркнули, что нахождение в общественном месте само по себе не является правонарушением, если при этом не нарушаются нормы общественного порядка.
Напомним, статья 449 КоАП касается приставания в общественных местах, а не просто нахождения или стояния.
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