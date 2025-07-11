В социальных сетях Казахстана активно обсуждается видео, на котором полицейский запрещает блогеру стоять на Арбате в Алматы, ссылаясь на статью 449 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передаёт BAQ.KZ.

«Статья 449 – стоять в общественном месте нельзя. Незаконно», – заявил сотрудник полиции на видео.

Когда блогер уточнил, слышит ли он сам, что говорит, полицейский спокойно подтвердил.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там пояснили, что:

«Полицейский находился при исполнении служебных обязанностей и дал разъяснение в рамках законодательства. Однако фраза действительно была изложена некорректно, что вызвало недопонимание».

В полиции подчеркнули, что нахождение в общественном месте само по себе не является правонарушением, если при этом не нарушаются нормы общественного порядка.

Напомним, статья 449 КоАП касается приставания в общественных местах, а не просто нахождения или стояния.

"Вы просили-мы сделаем". Велосипедные дорожки появятся в Костанае В рамках концепции развития велосипедной инфраструктуры города в Костанае планируется обустройство велодорожек на ключевых участках....

Аким Костанайской области поблагодарил школьника В Костанае прошло совещание по реализации программы «Таза Қазақстан». Напомним, инициатива была запущена в прошлом...

Телерадиоканалы отключат в Казахстане АО «Казтелерадио» информирует о проведении внеплановых технических работ на РТС «Алматы» Телебашня «Кок-Тобе». Об этом...