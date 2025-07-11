В рамках концепции развития велосипедной инфраструктуры города в Костанае планируется обустройство велодорожек на ключевых участках. Об этом рассказал заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.
Работы планировали начать в этом году. Но планы изменились. В связи с действующим архитектурным законодательством было принято решение разработать ПСД на 69,5 км. велодорожек. Основные проспекты будут охвачены — это проспект Абая, проспект Аль-Фараби, Назарбаева и тд. Аким Костаная уточнил, как планируют проводить работу по обустройству велодорожек.
«С учетом того, что финансирование в этом году урезано, вы знаете, потому мы решили сделать ПСД. Когда будет ПСД, будет основательный подход, потом мы приступим к этой работе. Но локально мы велосипедные дорожки мы в триатлон парке, мы начнем делать парк на «Кунае», мы там будем делать. В СХИ-парке, это мы начнем делать, но вообще сеть должна соединяться, от парка к парку, система такая у нас должна быть построена — из центра к Набережной, и от парков. Должно быть такое движение», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.
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