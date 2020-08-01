«Эпидемиологическая ситуация в области стабилизируется», — Архимед Мухамбетов

Под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова прошло заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, где были рассмотрены актуальные вопросы карантинных мер.

Аким области озвучил проводимую работу по недопущению распространения КВИ на территории области.

Так, коечный фонд с начала июня увеличился в 4 раза.

Кроме того, до 1 октября в городе Костанай планируется ввести в эксплуатацию инфекционную больницу на 200 коек по быстровозводимым технологиям.

Развернуто 2 158 коек, из них: 1704 провизорных коек, загруженность снижена с 90 до 60%, а также 454 инфекционные койки, загруженность снижена с 53 до 39%. Заболеваемость пневмонией за последние 2 недели (с 24 по 31 июля) по сравнению с прошлой неделей (с 17 по 23 июля) снизилась в 5 раз, с 609 до 124 больных.

Также отмечается снижение более чем в 2 раза количества вызовов в службу скорой помощи в сутки с 1 600 до 750.

Диагностика на Ковид проводится на базе 5 лабораторий с общей мощностью до 1 800 исследований в сутки. Архимед Мухамбетов рассказал, что на базе филиалов ветеринарных лабораторий с сегодняшнего дня начали функционировать 2 ПЦР-лаборатории с мощностью до 400 исследований в сутки. В результате мощность 7 лабораторий составит 2500 исследований в сутки.

Проводится работа по подготовке и повышению квалификации кадров в области здравоохранения.

С целью стимулирования работников, привлеченных в борьбе с инфекцией произведена доплата в сумме 1,2 млрд. тенге.

Усилена работа Колл-центров, штат увеличен вдвое. Работа ведется без выходных. Отмечается снижение количества звонков со 180 до 120 в день.При поликлиниках сформировано 160 мобильных универсальных бригад, оказывающих медицинскую помощь пациентам на дому. За счет внебюджетных средств работники мобильных бригад при поликлиниках города Костаная обеспечены 12 автомобилями такси.

Также на текущий момент остаток СИЗ обеспечивает запас на срок более 2 месяцев. Планируется дополнительный закуп.

Медицинские организации имеют запас медикаментов и медицинских изделий от 30 до 60 дней. Единым дистрибьютором лекарственные средства отгружаются по графику и заявкам медорганизаций.

В целях бесперебойного обеспечения населения лекарственными препаратами создан стабилизационный фонд, предоставлена возвратная финансовая помощь фармацевтическим организациям на сумму 300,0 млн. тенге.С учетом поступивших лекарственных средств население области по прогнозным данным будет обеспечено на 20 дней.

На сегодняшний день на балансе медицинских организаций области имеется 247 аппаратов искусственной вентиляции легких.Также в медицинские организации, за счет внебюджетных средств ведется поставка около 600 кислородных концентраторов производства США, Турции, Китая, России, на сегодня уже 300 поставлено, остальные поставят в течение августа текущего года.

Из местного бюджета выделены средства на проведение кислородной сети на 856 кислородных точек в 4 крупных провизорных и инфекционных стационарах – в Областной, Костанайской и Рудненской городских больницах, областном противотуберкулезном диспансере городе Тобыл. Работы по установке будут завершены в течение месяца. До конца года аналогичная работа будет проведена еще в 3 медорганизациях.

Также, будут приобретены 3 — компьютерных томографа и 10 цифровых рентген-аппаратов, МРТ — аппарат для Рудненской городской больницы. Кроме того, в этом году приобрели 80 единиц санитарного автотранспорта, будут приобретены еще 30 единиц. Также планируется приобретение за счет лизинга 50 единиц реанимобилей.

В рамках диагностики и лечения инфекции задействовано — 1 166 работников, из них 229 врачей. Активизирована работа по привлечению кадров. В прошлом году в область привлечены 265 врачей, в этом году ожидается прибытие еще 240 врачей.

В 2018 году впервые за счет областного бюджета начата подготовка 80 резидентов и 20 студентов по специальности «общая медицина», из их числа в этом году прибывает 24 резидента.

Из местного бюджета второй год подряд врачи, прибывшие в сельскую местность получают подъемные пособия по 1,5 млн. тенге. С текущего года из бюджета будут выделены средства для врачей прибывших в городскую местность, в размере 1 млн. тенге на одного врача.Через АО «Казахстанская ипотечная кампания» в городе Костанай выдано 54 квартиры. В ближайшее время будет выдано еще 120 квартир для медицинских работников.

Также в текущем году будет введено порядка 700 арендных квартир, почти половина которых будет распределена среди медицинских работников.

«Как видно из представленной информации, эпидемиологическая ситуация на территории области постепенно стабилизируется. Подчеркну, что вся проводимая государственными органами работа по противодействию инфекции будет эффективна, только при всемерной поддержке населения, а также бизнес-сообщества при неукоснительном соблюдении карантинных мер», — заключил глава региона.

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