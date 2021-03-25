Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшилась в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 24 марта) в Казахстане зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Накануне в республике было зафиксировано 1088 случаев заражений, а днем ранее — 1101 случай.
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Всего в стране подтверждено 236 200 случаев, из них:
- в Алматы – 31 307 (+341)
- в Нур-Султане – 28 756 (+195)
- в ВКО – 22 687 (+19)
- в Павлодарской области – 18 898 (+25)
- в Атырауской области – 18 183 (+65)
- в Карагандинской области – 17 120 (+92)
- в Акмолинской области – 15 043 (+45)
- в ЗКО – 14 549 (+76)
- в Костанайской области – 13 551 (+40)
- в СКО – 12 933 (+7)
- в Алматинской области – 12 667 (+104)
- в Шымкенте – 6591 (+22)
- в Жамбылской области – 6288 (+10)
- в Актюбинской области – 4854 (+50)
- в Туркестанской области – 4445 (+5)
- в Мангистауской области – 4369 (+5)
- в Кызылординской области – 3959 (+4).
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области