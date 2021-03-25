Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшилась в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 24 марта) в Казахстане зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Накануне в республике было зафиксировано 1088 случаев заражений, а днем ранее — 1101 случай.

⠀

Всего в стране подтверждено 236 200 случаев, из них:

в Алматы – 31 307 (+341)

в Нур-Султане – 28 756 (+195)

в ВКО – 22 687 (+19)

в Павлодарской области – 18 898 (+25)

в Атырауской области – 18 183 (+65)

в Карагандинской области – 17 120 (+92)

в Акмолинской области – 15 043 (+45)

в ЗКО – 14 549 (+76)

в Костанайской области – 13 551 (+40)

в СКО – 12 933 (+7)

в Алматинской области – 12 667 (+104)

в Шымкенте – 6591 (+22)

в Жамбылской области – 6288 (+10)

в Актюбинской области – 4854 (+50)

в Туркестанской области – 4445 (+5)

в Мангистауской области – 4369 (+5)

в Кызылординской области – 3959 (+4).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.