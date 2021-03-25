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Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшилась в Казахстане

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За прошедшие сутки (по данным на 24 марта) в Казахстане зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Накануне в республике было зафиксировано 1088 случаев заражений, а днем ранее — 1101 случай. 

Всего в стране подтверждено 236 200 случаев, из них:

  • в Алматы – 31 307 (+341)
  • в Нур-Султане – 28 756 (+195)
  • в ВКО – 22 687 (+19)
  • в Павлодарской области – 18 898 (+25)
  • в Атырауской области – 18 183 (+65)
  • в Карагандинской области – 17 120 (+92)
  • в Акмолинской области – 15 043 (+45)
  • в ЗКО – 14 549 (+76)
  • в Костанайской области – 13 551 (+40)
  • в СКО – 12 933 (+7)
  • в Алматинской области – 12 667 (+104)
  • в Шымкенте – 6591 (+22)
  • в Жамбылской области – 6288 (+10)
  • в Актюбинской области – 4854 (+50)
  • в Туркестанской области – 4445 (+5)
  • в Мангистауской области – 4369 (+5)
  • в Кызылординской области – 3959 (+4).
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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