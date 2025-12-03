В Костанайской области за 48-ю неделю сезона зарегистрировано 11 546 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости составил 1389,4 на 100 тыс. населения, что означает снижение заболеваемости в 1,5 раза по сравнению с предыдущей, 47-й неделей. Такие данные приводит департамент санэпидконтроля Костанайской области.
Доля детей до 14 лет среди заболевших остаётся значительной — 60,9% или 7035 случаев). На прошлой неделе этот показатель составлял 65,3%. Среди детей до 1 года зарегистрировано 135 случаев, что составляет 1,2% от общего числа заболевших. Также на неделе отмечено 56 случаев ОРВИ среди беременных.
Заболеваемость гриппом
С начала сезона выявлено 75 случаев гриппа. Из них:
- 30 случаев AH3N2 (гонконгский грипп),
- 45 случаев вируса типа А неуточнённого подтипа.
Среди детей до 14 лет зарегистрировано 44 случая гриппа, включая 16 случаев AH3N2.
Ситуация в школах
На 48-й неделе среди школьников зарегистрировано 2791 случай ОРВИ. Заболеваемость отмечена в 198 школах, из них:
- школы с уровнем заболеваемости 10–20% — 194,
- свыше 20% — 4 школы.
Для сравнения: на 47-й неделе среди школьников было зарегистрировано 5355 случаев.
Эпидемиологи отмечают, что несмотря на снижение уровня заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей, общий сезонный рост остаётся значительным. Специалисты рекомендуют соблюдать профилактические меры, своевременно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.
