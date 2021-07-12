Эпидобстановка по коронавирусу осложняется в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
11 июля в Костанайской области зарегистрировано 92 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,52%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 46, г.Рудный — 12, г.Аркалык – 11, Аулиекольский район – 5, по 4 случая в Костанайском и Федоровском районах, по 3 случая в г.Житикаре и Сарыкольском районе, Карабалыкский район – 2, по 1 случаю в г.Лисаковске и Камыстинском районе.
78 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью.
Из числа инфицированных 80 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 11 июля 2021г. зарегистрировано 17487 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 16545 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области