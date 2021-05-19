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Эпидситуация позволяет. Детские оздоровительные лагеря готовятся встречать посетителей

Ожидается, что в Костанайской области в этом году будут действовать 10 детских лагерей, причем четырем из них уже разрешили работу. Если эпидситуация будет стабильной, то работать будут и другие детские загородные базы, правда с рядом условий.

Совсем скоро начнется сезон летнего отдыха. В этом году на территории Костанайской области планируется открыть 10 детских оздоровительных лагерей. Первые смены начнут работать уже в июне.

«Ведется подготовительная работа для организации летнего отдыха. Сейчас в лагерях загородного отдыха, которых на территории области 10, проводится очистка территорий, обследование водоемов, ведется работа по государственным закупкам по оказанию услуг отдыха в детских лагерях, ведется работа по разрешению санитарно – эпидемиологического разрешения«, — отметила пресс — секретарь управления образования Костнайской области Анна Лазарева

Будут ли работать все детские оздоровительные лагеря в этом году или нет, зависит от санитарно — эпидемиологической обстановки в регионе. Решение об их работе принимается на заседании опер.штаба. На сегодня уже разрешена деятельность нескольких из них.
«В июне приступят к работе 4 лагеря для детей из интернатных организаций и детей с особыми образовательными потребностями. Это лагеря: Алтынгуль, Лесная сказка, Болашак и лагерь имения Бакирова. Там смогут получить оздоровление более 640 детей за одну смену», — рассказала Анна Лазарева

Что касается отдыха обычных школьников, при условии, что остальные 6 лагерей всё же откроют, то здесь появился ряд требований. Например, заполняемость лагеря должна быть 50% от проектной мощности. А также на каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии здоровья, справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе и по COVID-19, документ с отрицательным результатом лабораторного исследования на коронавирус, проведенного не ранее чем за 72 часа до заезда. Что касается пришкольных площадок, вопрос по их работе остается открытым. Решение примут уже в ближайшее время.

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