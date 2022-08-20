Эпидситуация в Костанайской области продолжает осложняться

Если в мае и июне было зарегистрировано по 1 случаю заражения коронавирусной инфекцией, в июле 600, то за 18 дней августа уже 1317 случаев.

Однако специалисты отмечают небольшой спад по сравнению с прошлой неделей.

«Нами проведен анализ привитости среди заболевших. В августе установлено, что основная масса заболевших это непривитые лица. Их удельный вес состоит 44,4%. Или вакцинированных 32% и ревакцинированных 8,3%, но более 6 месяцев назад. Таким образом удельный вес не привитых или привитых более 6 месяцев тому назад по области среди заболевших составил 85%», — говорит заместитель руководителя департамента СЭК Костанайской области Гулим Досумова.

Загруженность инфекционных коек составляет 25 процентов, что позволяет региону по-прежнему находиться в «зеленой зоне». 43 человека госпитализировано, но пациентов в тяжелом или крайне тяжелом состоянии в Костанайской области нет. Реанимационные койки пусты. В зоне повышенного риска в нынешней эпидситуации остаются беременные и дети.

«По данным именно на утро у нас в Костанайской области 107 детей заболели, 12 из них уже находятся в стационарах. Остальные 95 наблюдаются на амбулаторном уровне. Беременных 44, из них 6 у нас в стационаре находятся, остальные на амбулаторном уровне», — сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела Бексулатнова.

Мы поинтересовались у представителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля, есть ли угроза введения карантинных ограничений в регионе, и будут ли вводить какие-то профилактические меры в организациях образования с началом учебного года.

«Никаких дополнительных мер приниматься не будет, дети будет заниматься также в штатном режиме. Но конечно, сейчас мы рекомендуем при данной эпидситуации, при данной заболеваемости, даже находясь в зеленой зоне ношение масок в общественных местах, транспорте — это рекомендательных характер носит, ну и конечно соблюдение социального дистанцирования», — сообщила Гулим Досумова.

В Костанайской области продолжается и компания по вакцинации. Доступна всего одна вакцина — «Vero Cell». Как отметила Анжела Бексултанова, возможно, в ноябре придет и «КазВак». Беременные и дети получат возможность вакцинироваться «Пфайзером» также не раньше осени.

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