Эпоха дешевых покупок заканчивается: что ждет покупателей Temu и AliExpress с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила для зарубежных интернет-магазинов. Как рассказал эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев, иностранные маркетплейсы будут обязаны уплачивать НДС в размере 16%, передает digitalbusiness.kz
Налог включат в стоимость товаров
По словам эксперта, покупателям не придется самостоятельно перечислять налог государству. НДС уже будет включен в цену товаров на зарубежных площадках.
«Иностранные площадки обязали самостоятельно оплачивать НДС 16%. Покупая товар, потребитель увидит, что налог уже включен в стоимость. Следовательно, продукция просто подорожает, а физические лица напрямую ничего платить не будут», — пояснил Дмитрий Казанцев.
Под новые правила попадут товары, приобретаемые на иностранных маркетплейсах, включая Temu, AliExpress, Taobao и другие площадки.
Пошлина останется только для крупных покупок
Одновременно с НДС продолжит действовать таможенная пошлина в размере 5%, однако она будет применяться только в случае превышения установленных лимитов — стоимости посылки свыше 200 евро или веса более 31 килограмма.
По словам эксперта, раньше совокупный размер сборов составлял 15%, а теперь платежи разделены на НДС и пошлину.
Кто выиграет от изменений
Эксперт считает, что новые правила окажутся выгодными для отечественных продавцов и казахстанских маркетплейсов, поскольку зарубежные товары станут дороже.
В то же время дополнительная нагрузка ляжет на конечных покупателей, которым придется платить больше за заказы из-за рубежа.
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