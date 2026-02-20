Костанайский железнодорожный вокзал вошёл в план модернизации вместе с ещё пятью объектами региона. Долгое время здание находилось в перечне архитектурных памятников, что сдерживало проведение реконструкции.
В августе 2025 года его исключили из этого списка, после чего стартовали масштабные работы. На сегодняшний день готовность объекта составляет 44%.
В рамках модернизации на вокзале устанавливаются эскалаторы и лифты, что позволит повысить доступность и качество обслуживания пассажиров. После реконструкции здание значительно изменится: предусмотрены современные решения в отделке, замена окон сделает пространство более светлым и просторным. Завершить работы планируется до октября, однако подрядчики намерены уложиться к лету.
Кроме того, в этом году обновят 10 вагонов на маршруте Костанай–Алматы. До 2027 года модернизация коснётся и направления Аркалык–Астана.
Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что перевозчики должны обновлять подвижной состав, так как жители регулярно жалуются на состояние вагонов.
