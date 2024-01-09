Эта вспышка кори является самой крупной в стране за последние 10 лет — премьер-министр РК

Текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Казахстане рассмотрели на первом в новом году заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. По итогам мониторинга в прошлом году не зафиксировано больных самыми опасными инфекциями, сообщает пресс-служба Правительства РК.

«Вместе с тем с прошлого года в Казахстане наблюдается рост заболеваемости корью. Эта вспышка является самой крупной в стране за последние 10 лет. Порядка 80% больных – дети до 14 лет. И большинство из них не получили необходимую прививку», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что непривитые заболевшие имеют высокий риск тяжелых осложнений. Однако немалое число родителей умышленно отказываются прививать своих детей, что может приводить к серьезным последствиям.

«Единственный путь стабилизации ситуации с корью – это прививка. Для проведения дополнительной массовой иммунизации против кори закуплено 1,5 млн доз вакцин. На эти цели Правительство в сентябре прошлого года выделило из резерва свыше 3 млрд тенге. Однако, как видим, охват иммунизацией против кори в некоторых регионах остается низким», — указал Премьер-Министр.

В этой связи Алихан Смаилов поручил расширить охват иммунизации против кори, а также активизировать вакцинацию другими профилактическими прививками.

Как отметила министр здравоохранения Ажар Гиният, по итогам 2023 года эпидситуация по инфекционным заболеваниям сохранялась стабильной. Благодаря профилактическим мерам не зарегистрировано 20 особо опасных инфекционных заболеваний, среди которых чума, холера и полиомиелит. Вместе с тем отмечается снижение заболеваемости по 39 инфекциям, в том числе по коронавирусной, ротавирусной и острым кишечным инфекциям. В целях профилактики в прошлом году против гриппа привито 2,4 млн человек из групп риска, что составляет 12% от населения страны. В целом с начала эпидсезона в стационарах получили лечение более 31 тыс. больных, амбулаторно пролечено свыше 2 млн пациентов. Всего по стране развернуто около 10 тыс. инфекционных коек, их них для детей – порядка 3 тыс. На конец 2023 года в стране зарегистрировано более 29 тыс. случаев кори, из них 80% приходится на детей до 14 лет. С 1 января выявлено 1674 случая кори. Для стабилизации ситуации в прошлом году проводилась плановая вакцинация, в результате чего привито порядка 700 тыс. детей в возрасте до шести лет. На сегодняшний день в рамках дополнительной вакцинации привито более 930 тыс. человек, ежедневно охватывается свыше 20 тыс. человек.

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