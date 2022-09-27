«Эти деньги не принесут счастья». Костанаец приютил у себя дома россиян

Житель Костаная поселил у себя дома россиян и помог им оформить документы, передает Tengrinews.kz.

Костанаец Максим Глазков одним из первых пришел на помощь россиянам, оказавшимся в непростой ситуации. В первый же день, когда из России хлынул поток релокантов, он разместил объявление в социальных сетях, что готов предоставить кров двум мужчинам, приехавшим из соседней страны. Ведь в гостиницах мест нет, а цены на арендное жилье подскочили до небес.

«В шоке от таких людей, которые пытаются нажиться на чужом горе. Тем более такого рода деньги никогда не принесут счастья и в дело не пойдут. Помощь оказал безвозмездную, вот ребята приехали, живите, сколько нужно, питаемся с одного стола, все едино, есть все условия для комфортного проживания. Понимаю, что для людей это большой стресс, за считаные минуты принять решение и бросить все, что нажито годами», — рассказывает Максим Глазков.

Буквально на следующий день Максим помог не только своим гостям зарегистрироваться по своему адресу, но и еще двум приезжим. Мужчины, которые остановились у костанайца, очень признательны ему. Да и вообще были удивлены тем, как их здесь встретили.

«Были, конечно, тревожные мысли, но приняли нас очень тепло. Когда ходили по городу, нам четыре раза предлагали помощь, даже пастор один вышел из машины и дал адрес, где можно переночевать. Затем мы зашли в кафе пообедать, и там нам дали номер Максима. Благодаря ему мы получили карточку, регистрацию и жилье», — рассказывает маркетолог из Екатеринбурга Александр.

Костанаец сообщил россиянам, что они могут жить у него, сколько им потребуется. Один из них хочет остаться в Казахстане, правда, пока с городом не определился, второй, скорее всего, здесь транзитом.

«Люди очень здесь приветливые, добрые и заботливые, очень удивляет. У нас в России с этим посложнее, конечно. В Тюмени у меня осталась жена, пока буду тут, а дальше, скорее всего, поеду на Кипр», — поделился планами на будущее Алексей.