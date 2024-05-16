Этих пациентов очень много. Новые технологии при лечении болезни Паркинсона и эпилепсии осваивают костанайские врачи

В этом им помогают коллеги из Китая, которые прибыли в областной центр, чтобы повести специальные мастер-классы. Причем они разделены на два блока. Первый — терапевтический, где медики обновляют свои знания в плане лечения этих болезней с помощью лекарств, и хирургический, где нейрохирурги проводят специальные операции, которые ранее у нас не делали.

Нейрохируг Анатолий Дуйсембин рассказывает о том, как врачи городской больницы буквально вытаскивают с того света людей, поступивших к ним с инсультами. В отделении все самое современное для спасения людей медицинское оборудование. А теперь он и другие медики Костанайской городской больницы осваивают вот этого нейрохирургического робота с искусственным интеллектом, который используется сейчас в лечении пациентов с болезнью Паркинсона и эпилепсией.

«Этих пациентов очень много. Болезнь актуальная с эпилепсией, болезнь Паркинсона, их очень много. Надо помогать пациентам, и эту технологию надо развивать, это как мы в свое время начали развивать эндоваскулярные операции. Сейчас мы дошли до определенного уровня, но есть понимание, что как делать пациентам с инсультами и дальше надо продвигаться, нельзя на месте стоять», — сказал врач-нейрохирург Костанайской городской больницы Анатолий Дуйсембин.

Из зоны комфорта, как признается Анатолий Дуйсембин, им помогают выходить коллеги из Китая, которые проводят вместе с нашими медиками в городской больнице мастер-классы по лечению этих заболеваний и использованию нового робота. К примеру, с помощью него пациенту с эпилепсией впервые ввели имплант в часть головного мозга, который позволит сократить или вообще уменьшить приступы судорог. Помимо этого костанайские неврологи и эпилептологи, работающие на терапевтических участках области, тоже проходят свой курс повышения квалификации.

«Первая задача — научить и наших неврологов, чтобы они лечили правильно. Здесь логистика. Надо учить правильно для этого мы проводим эти семинары, научить правильно лечить. Первая, вторая линия препаратов не помогает — идет к нейрохирургу, но самое главное правильное лечение назначить», — говорит врач.

Помимо этого нейрохирургический робот с искусственным интеллектом уже используется в городской больнице в работе с онкопациентами. К пример, с помощью него, теперь берут пункции опухоли из труднодоступных участков головного мозга.

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