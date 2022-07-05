Этим вопросом лично я занимаюсь – Тугжанов про снижение пенсионного возраста

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов вновь высказался о снижении пенсионного возраста после противоречивых комментариев его коллег из Минфина и Минтруда, передает zakon.kz.
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«Я вам конкретно отвечаю, как заместитель премьер-министра, курирующий именно этот вопрос. Этим вопросом лично я занимаюсь, не вице-министры, курирующие финансы. Рабочая группа создана, она ведет соответствующую работу в рамках разработки Социального кодекса», – заявил Ералы Тугжанов в кулуарах правительства.
Конкретные сроки Тугжанов не назвал, сказал лишь, что вопрос решат в рамках Социального кодекса, который будет принят до конца года.
«Это вопрос не одного дня. Я вам говорю, что до конца года будет принято решение. И летом, и осенью будем обсуждать»,- сказал Ералы Тугжанов.
Тогда журналисты поинтересовались у Ералы Тугжанова, сможет ли он работать до 63 лет.
«Мне 59. И я буду работать (до 63 — прим.)», – ответил он.
На вопрос о шахтерах, которые уже в 45 из-за тяжелой работы имеют много заболеваний, заместитель премьер-министра ответил, что не все из них хотят снижения пенсионного возраста.
«Я с вами согласен, что самая тяжелая работа у шахтеров. Я спускался в шахту не один раз, встречался с ними. На самом деле это тяжелый труд. Но я вам хочу сказать, что не все шахтеры хотят снижения пенсионного возраста, потому что подземные работы – это высокие заработные платы. Никто не хочет лишаться этих денег»,- сказал Ералы Тугжанов.
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