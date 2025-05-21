Костанайская область остро нуждается в профессиональных тренерах и спортивных менеджерах. И такая тенденция наблюдается в регионе уже не первый год. К примеру, в одной из районных спортивных детских школ директора нет почти четыре года. А в некоторых новых физкультурно-оздоровительных комплексах с начала введения не могут укомплектовать штат.

Кумар Аксакалов провел совещание в областном акимате с участием акимов городов и районов.

«Система должна работать чётко и понятно. Никаких движений, которые бы позволяли бы тратить средства на неприоритетные направления спорта, не должно быть. Те факты, о которых вы говорите, это бесконтрольность, когда тратились деньги на командировки детей, которые даже еще не подготовленные, начальная спортивная подготовка — их уже отправляют на соревнования. Есть методика, по которой вы работаете, вся страна работает. Начальная спорт подготовка — это массовый спорт пока еще. Мы инфраструктуру строим спортивную, чтобы обеспечить людей и создать условия для развития массового спорта, но и в том числе отсюда дети выходят в спортшколы. И дальше пошли, и дальше растут и должны переходить в наши профессиональные клубы, чтобы местные были. Задача же в этом состоит. И защищали флаги нашей страны сборных нашей страны на международном уровне», — подчеркнул Кумар Аксакалов.

Центры активного долголетия принимают казахстанских пенсионеров Сегодня в стране работает 120 центров активного долголетия, из них 57 в городах и 63...

Уже оштрафованы 15 000 человек. Что нужно знать автомобилистам В Казахстане на протяжении полугода новый вид нарушения - превышение средней скорости, передает Tengrinews.kz. Новый вид...